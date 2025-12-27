- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
380
盈利交易:
332 (87.36%)
亏损交易:
48 (12.63%)
最好交易:
16.65 USD
最差交易:
-16.86 USD
毛利:
1 401.33 USD (429 458 pips)
毛利亏损:
-427.42 USD (128 537 pips)
最大连续赢利:
17 (49.20 USD)
最大连续盈利:
61.27 USD (13)
夏普比率:
0.49
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.45%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
80
平均持有时间:
10 小时
采收率:
42.68
长期交易:
229 (60.26%)
短期交易:
151 (39.74%)
利润因子:
3.28
预期回报:
2.56 USD
平均利润:
4.22 USD
平均损失:
-8.90 USD
最大连续失误:
1 (-16.86 USD)
最大连续亏损:
-16.86 USD (1)
每月增长:
9.74%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.82 USD (0.21%)
相对跌幅:
结余:
0.21% (22.82 USD)
净值:
7.78% (854.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|347
|US100Cash#
|24
|US100Cash
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|859
|US100Cash#
|87
|US100Cash
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|168K
|US100Cash#
|106K
|US100Cash
|27K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.65 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +49.20 USD
最大连续亏损: -16.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This is a live account result of Smart Grid Hedging EA.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
5
99%
380
87%
100%
3.27
2.56
USD
USD
8%
1:500