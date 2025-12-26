СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GARYPRO2500
Chen Guan Yu

GARYPRO2500

Chen Guan Yu
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 145%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
59 (70.23%)
Убыточных трейдов:
25 (29.76%)
Лучший трейд:
98.00 USD
Худший трейд:
-70.94 USD
Общая прибыль:
1 152.42 USD (47 989 pips)
Общий убыток:
-427.93 USD (22 810 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (327.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
327.50 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
4.85
Длинных трейдов:
68 (80.95%)
Коротких трейдов:
16 (19.05%)
Профит фактор:
2.69
Мат. ожидание:
8.62 USD
Средняя прибыль:
19.53 USD
Средний убыток:
-17.12 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-149.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-149.47 USD (5)
Прирост в месяц:
41.48%
Годовой прогноз:
503.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
149.47 USD (15.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.69% (149.47 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 62
USDJPY 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 658
USDJPY 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
USDJPY -707
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +98.00 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +327.50 USD
Макс. убыток в серии: -149.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.35 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.90 × 10
Darwinex-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.03 × 29
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ZeroMarkets-Live-1
2.23 × 30
VantageInternational-Live 14
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
2.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
2.68 × 19
ICMarketsSC-Live31
3.09 × 11
ICMarketsSC-Live25
3.25 × 581
ICMarketsSC-Live26
3.30 × 296
ICMarketsSC-Live23
3.53 × 1930
ICMarketsSC-Live16
3.78 × 9
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
еще 41...
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成



Нет отзывов
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.54% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
