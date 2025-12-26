- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
84
利益トレード:
59 (70.23%)
損失トレード:
25 (29.76%)
ベストトレード:
98.00 USD
最悪のトレード:
-70.94 USD
総利益:
1 152.42 USD (47 989 pips)
総損失:
-427.93 USD (22 810 pips)
最大連続の勝ち:
13 (327.50 USD)
最大連続利益:
327.50 USD (13)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
4.85
長いトレード:
68 (80.95%)
短いトレード:
16 (19.05%)
プロフィットファクター:
2.69
期待されたペイオフ:
8.62 USD
平均利益:
19.53 USD
平均損失:
-17.12 USD
最大連続の負け:
5 (-149.47 USD)
最大連続損失:
-149.47 USD (5)
月間成長:
41.48%
年間予想:
503.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
149.47 USD (15.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.69% (149.47 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|USDJPY
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|658
|USDJPY
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|26K
|USDJPY
|-707
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +98.00 USD
最悪のトレード: -71 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +327.50 USD
最大連続損失: -149.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live25"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.35 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.90 × 10
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|1.03 × 29
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.23 × 30
|
VantageInternational-Live 14
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|2.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|2.68 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|3.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live25
|3.25 × 581
|
ICMarketsSC-Live26
|3.30 × 296
|
ICMarketsSC-Live23
|3.53 × 1930
|
ICMarketsSC-Live16
|3.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
用概率去贏得勝利
目前已交易破萬筆訂單 此交易策略已被市場證明有利可圖
我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動
嚴格的風控 才有穩定的獲利
建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%
注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
line f4890000
微信 f4890000
有任何想了解歡迎聯絡 我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成
レビューなし