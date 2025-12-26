シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GARYPRO2500
Chen Guan Yu

GARYPRO2500

Chen Guan Yu
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 145%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
84
利益トレード:
59 (70.23%)
損失トレード:
25 (29.76%)
ベストトレード:
98.00 USD
最悪のトレード:
-70.94 USD
総利益:
1 152.42 USD (47 989 pips)
総損失:
-427.93 USD (22 810 pips)
最大連続の勝ち:
13 (327.50 USD)
最大連続利益:
327.50 USD (13)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
4.85
長いトレード:
68 (80.95%)
短いトレード:
16 (19.05%)
プロフィットファクター:
2.69
期待されたペイオフ:
8.62 USD
平均利益:
19.53 USD
平均損失:
-17.12 USD
最大連続の負け:
5 (-149.47 USD)
最大連続損失:
-149.47 USD (5)
月間成長:
41.48%
年間予想:
503.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
149.47 USD (15.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.69% (149.47 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 62
USDJPY 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 658
USDJPY 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 26K
USDJPY -707
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +98.00 USD
最悪のトレード: -71 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +327.50 USD
最大連続損失: -149.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live25"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.35 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.90 × 10
Darwinex-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.03 × 29
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ZeroMarkets-Live-1
2.23 × 30
VantageInternational-Live 14
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
2.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
2.68 × 19
ICMarketsSC-Live31
3.09 × 11
ICMarketsSC-Live25
3.25 × 581
ICMarketsSC-Live26
3.30 × 296
ICMarketsSC-Live23
3.53 × 1930
ICMarketsSC-Live16
3.78 × 9
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
41 より多く...
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成



レビューなし
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.54% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
