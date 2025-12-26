SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GARYPRO2500
Chen Guan Yu

GARYPRO2500

Chen Guan Yu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 145%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
84
Gewinntrades:
59 (70.23%)
Verlusttrades:
25 (29.76%)
Bester Trade:
98.00 USD
Schlechtester Trade:
-70.94 USD
Bruttoprofit:
1 152.42 USD (47 989 pips)
Bruttoverlust:
-427.93 USD (22 810 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (327.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
327.50 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
4.85
Long-Positionen:
68 (80.95%)
Short-Positionen:
16 (19.05%)
Profit-Faktor:
2.69
Mathematische Gewinnerwartung:
8.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-149.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-149.47 USD (5)
Wachstum pro Monat :
41.48%
Jahresprognose:
503.30%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
149.47 USD (15.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.69% (149.47 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 62
USDJPY 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 658
USDJPY 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
USDJPY -707
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +98.00 USD
Schlechtester Trade: -71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +327.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -149.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live25" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.35 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.90 × 10
Darwinex-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.03 × 29
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ZeroMarkets-Live-1
2.23 × 30
VantageInternational-Live 14
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
2.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
2.68 × 19
ICMarketsSC-Live31
3.09 × 11
ICMarketsSC-Live25
3.25 × 581
ICMarketsSC-Live26
3.30 × 296
ICMarketsSC-Live23
3.53 × 1930
ICMarketsSC-Live16
3.78 × 9
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
noch 41 ...
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成



Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.54% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
