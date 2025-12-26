SeñalesSecciones
Chen Guan Yu

GARYPRO2500

Chen Guan Yu
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 145%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
84
Transacciones Rentables:
59 (70.23%)
Transacciones Irrentables:
25 (29.76%)
Mejor transacción:
98.00 USD
Peor transacción:
-70.94 USD
Beneficio Bruto:
1 152.42 USD (47 989 pips)
Pérdidas Brutas:
-427.93 USD (22 810 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (327.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
327.50 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
4.85
Transacciones Largas:
68 (80.95%)
Transacciones Cortas:
16 (19.05%)
Factor de Beneficio:
2.69
Beneficio Esperado:
8.62 USD
Beneficio medio:
19.53 USD
Pérdidas medias:
-17.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-149.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-149.47 USD (5)
Crecimiento al mes:
41.48%
Pronóstico anual:
503.30%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
149.47 USD (15.69%)
Reducción relativa:
De balance:
15.69% (149.47 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 62
USDJPY 22
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 658
USDJPY 66
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 26K
USDJPY -707
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +98.00 USD
Peor transacción: -71 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +327.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -149.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live25" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.35 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.90 × 10
Darwinex-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.03 × 29
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ZeroMarkets-Live-1
2.23 × 30
VantageInternational-Live 14
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
2.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
2.68 × 19
ICMarketsSC-Live31
3.09 × 11
ICMarketsSC-Live25
3.25 × 581
ICMarketsSC-Live26
3.30 × 296
ICMarketsSC-Live23
3.53 × 1930
ICMarketsSC-Live16
3.78 × 9
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
otros 41...
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成



2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.54% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
