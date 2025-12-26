시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GARYPRO2500
Chen Guan Yu

GARYPRO2500

Chen Guan Yu
0 리뷰
안정성
34
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 145%
ICMarketsSC-Live25
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
84
이익 거래:
59 (70.23%)
손실 거래:
25 (29.76%)
최고의 거래:
98.00 USD
최악의 거래:
-70.94 USD
총 수익:
1 152.42 USD (47 989 pips)
총 손실:
-427.93 USD (22 810 pips)
연속 최대 이익:
13 (327.50 USD)
연속 최대 이익:
327.50 USD (13)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
4.85
롱(주식매수):
68 (80.95%)
숏(주식차입매도):
16 (19.05%)
수익 요인:
2.69
기대수익:
8.62 USD
평균 이익:
19.53 USD
평균 손실:
-17.12 USD
연속 최대 손실:
5 (-149.47 USD)
연속 최대 손실:
-149.47 USD (5)
월별 성장률:
35.15%
연간 예측:
426.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
149.47 USD (15.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.69% (149.47 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 62
USDJPY 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 658
USDJPY 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 26K
USDJPY -707
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +98.00 USD
최악의 거래: -71 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +327.50 USD
연속 최대 손실: -149.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live25"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.35 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.90 × 10
Tickmill-Live08
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.03 × 29
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ZeroMarkets-Live-1
2.23 × 30
VantageInternational-Live 14
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
2.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
2.68 × 19
ICMarketsSC-Live22
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
3.09 × 11
ICMarketsSC-Live25
3.25 × 581
ICMarketsSC-Live26
3.30 × 296
ICMarketsSC-Live23
3.53 × 1930
ICMarketsSC-Live16
3.78 × 9
41 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成



리뷰 없음
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.54% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오