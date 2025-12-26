- 자본
- 축소
트레이드:
84
이익 거래:
59 (70.23%)
손실 거래:
25 (29.76%)
최고의 거래:
98.00 USD
최악의 거래:
-70.94 USD
총 수익:
1 152.42 USD (47 989 pips)
총 손실:
-427.93 USD (22 810 pips)
연속 최대 이익:
13 (327.50 USD)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
4.85
롱(주식매수):
68 (80.95%)
숏(주식차입매도):
16 (19.05%)
수익 요인:
2.69
기대수익:
8.62 USD
평균 이익:
19.53 USD
평균 손실:
-17.12 USD
연속 최대 손실:
5 (-149.47 USD)
월별 성장률:
35.15%
연간 예측:
426.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
149.47 USD (15.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.69% (149.47 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|USDJPY
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|658
|USDJPY
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|26K
|USDJPY
|-707
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +98.00 USD
최악의 거래: -71 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +327.50 USD
연속 최대 손실: -149.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live25"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.35 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.90 × 10
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.03 × 29
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.23 × 30
|
VantageInternational-Live 14
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|2.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|2.68 × 19
|
ICMarketsSC-Live22
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|3.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live25
|3.25 × 581
|
ICMarketsSC-Live26
|3.30 × 296
|
ICMarketsSC-Live23
|3.53 × 1930
|
ICMarketsSC-Live16
|3.78 × 9
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
用概率去贏得勝利
目前已交易破萬筆訂單 此交易策略已被市場證明有利可圖
我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動
嚴格的風控 才有穩定的獲利
建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%
注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
line f4890000
微信 f4890000
有任何想了解歡迎聯絡 我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成
리뷰 없음