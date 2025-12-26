리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live25"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 XMGlobal-Real 38 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.35 × 17 ICMarketsSC-Live19 0.90 × 10 Tickmill-Live08 1.00 × 2 Darwinex-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 1.03 × 29 ICMarketsSC-Live33 1.38 × 13 ICMarketsSC-Live15 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live07 2.04 × 24 ICMarketsSC-Live32 2.05 × 42 ZeroMarkets-Live-1 2.23 × 30 VantageInternational-Live 14 2.33 × 3 ICMarketsSC-Live10 2.50 × 2 ICMarketsEU-Live17 2.68 × 19 ICMarketsSC-Live22 3.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 3.09 × 11 ICMarketsSC-Live25 3.25 × 581 ICMarketsSC-Live26 3.30 × 296 ICMarketsSC-Live23 3.53 × 1930 ICMarketsSC-Live16 3.78 × 9 41 더...