GARYPRO2500

可靠性
34
0 / 0 USD
增长自 2025 145%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
84
盈利交易:
59 (70.23%)
亏损交易:
25 (29.76%)
最好交易:
98.00 USD
最差交易:
-70.94 USD
毛利:
1 152.42 USD (47 989 pips)
毛利亏损:
-427.93 USD (22 810 pips)
最大连续赢利:
13 (327.50 USD)
最大连续盈利:
327.50 USD (13)
夏普比率:
0.31
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
11 小时
采收率:
4.85
长期交易:
68 (80.95%)
短期交易:
16 (19.05%)
利润因子:
2.69
预期回报:
8.62 USD
平均利润:
19.53 USD
平均损失:
-17.12 USD
最大连续失误:
5 (-149.47 USD)
最大连续亏损:
-149.47 USD (5)
每月增长:
41.48%
年度预测:
503.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
149.47 USD (15.69%)
相对跌幅:
结余:
15.69% (149.47 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 62
USDJPY 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 658
USDJPY 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 26K
USDJPY -707
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +98.00 USD
最差交易: -71 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +327.50 USD
最大连续亏损: -149.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.35 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.90 × 10
Darwinex-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.03 × 29
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ZeroMarkets-Live-1
2.23 × 30
VantageInternational-Live 14
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
2.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
2.68 × 19
ICMarketsSC-Live31
3.09 × 11
ICMarketsSC-Live25
3.25 × 581
ICMarketsSC-Live26
3.30 × 296
ICMarketsSC-Live23
3.53 × 1930
ICMarketsSC-Live16
3.78 × 9
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成



2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.54% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
