- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24 402
Kârla kapanan işlemler:
14 984 (61.40%)
Zararla kapanan işlemler:
9 418 (38.60%)
En iyi işlem:
12 824.64 USD
En kötü işlem:
-5 060.70 USD
Brüt kâr:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
Brüt zarar:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (113.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 824.64 USD (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
56.55%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1948
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
2.45
Alış işlemleri:
12 054 (49.40%)
Satış işlemleri:
12 348 (50.60%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
3.65 USD
Ortalama kâr:
37.33 USD
Ortalama zarar:
-49.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-7 337.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 713.63 USD (12)
Aylık büyüme:
9.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
515.36 USD
Maksimum:
36 347.88 USD (41.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.36% (36 347.88 USD)
Varlığa göre:
1.57% (1 870.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24400
|AUDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|89K
|AUDUSD
|3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-519K
|AUDUSD
|16
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12 824.64 USD
En kötü işlem: -5 061 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +113.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 337.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MegaFusionGroup-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
MOM观察
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
203%
0
0
USD
USD
119K
USD
USD
11
0%
24 402
61%
57%
1.18
3.65
USD
USD
41%
1:500