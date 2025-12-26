SinyallerBölümler
Hai Dong Zhang

MOM1

Hai Dong Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 203%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24 402
Kârla kapanan işlemler:
14 984 (61.40%)
Zararla kapanan işlemler:
9 418 (38.60%)
En iyi işlem:
12 824.64 USD
En kötü işlem:
-5 060.70 USD
Brüt kâr:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
Brüt zarar:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (113.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 824.64 USD (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
56.55%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1948
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
2.45
Alış işlemleri:
12 054 (49.40%)
Satış işlemleri:
12 348 (50.60%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
3.65 USD
Ortalama kâr:
37.33 USD
Ortalama zarar:
-49.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-7 337.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 713.63 USD (12)
Aylık büyüme:
9.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
515.36 USD
Maksimum:
36 347.88 USD (41.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.36% (36 347.88 USD)
Varlığa göre:
1.57% (1 870.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24400
AUDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 89K
AUDUSD 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -519K
AUDUSD 16
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12 824.64 USD
En kötü işlem: -5 061 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +113.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 337.01 USD

MOM观察
İnceleme yok
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
