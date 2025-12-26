- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24 402
Profit Trade:
14 984 (61.40%)
Loss Trade:
9 418 (38.60%)
Best Trade:
12 824.64 USD
Worst Trade:
-5 060.70 USD
Profitto lordo:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
Perdita lorda:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (113.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 824.64 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
56.55%
Massimo carico di deposito:
0.63%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
1948
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
12 054 (49.40%)
Short Trade:
12 348 (50.60%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
3.65 USD
Profitto medio:
37.33 USD
Perdita media:
-49.93 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-7 337.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 713.63 USD (12)
Crescita mensile:
9.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
515.36 USD
Massimale:
36 347.88 USD (41.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.36% (36 347.88 USD)
Per equità:
1.57% (1 870.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24400
|AUDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|89K
|AUDUSD
|3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-519K
|AUDUSD
|16
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12 824.64 USD
Worst Trade: -5 061 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +113.60 USD
Massima perdita consecutiva: -7 337.01 USD
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
203%
0
0
USD
USD
119K
USD
USD
11
0%
24 402
61%
57%
1.18
3.65
USD
USD
41%
1:500