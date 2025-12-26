SegnaliSezioni
Hai Dong Zhang

MOM1

Hai Dong Zhang
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 203%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24 402
Profit Trade:
14 984 (61.40%)
Loss Trade:
9 418 (38.60%)
Best Trade:
12 824.64 USD
Worst Trade:
-5 060.70 USD
Profitto lordo:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
Perdita lorda:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (113.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 824.64 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
56.55%
Massimo carico di deposito:
0.63%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
1948
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
12 054 (49.40%)
Short Trade:
12 348 (50.60%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
3.65 USD
Profitto medio:
37.33 USD
Perdita media:
-49.93 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-7 337.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 713.63 USD (12)
Crescita mensile:
9.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
515.36 USD
Massimale:
36 347.88 USD (41.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.36% (36 347.88 USD)
Per equità:
1.57% (1 870.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24400
AUDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 89K
AUDUSD 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -519K
AUDUSD 16
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 824.64 USD
Worst Trade: -5 061 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +113.60 USD
Massima perdita consecutiva: -7 337.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MegaFusionGroup-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

MOM观察
Non ci sono recensioni
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
