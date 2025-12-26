信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MOM1
Hai Dong Zhang

MOM1

Hai Dong Zhang
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 203%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
24 402
盈利交易:
14 984 (61.40%)
亏损交易:
9 418 (38.60%)
最好交易:
12 824.64 USD
最差交易:
-5 060.70 USD
毛利:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
毛利亏损:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
最大连续赢利:
26 (113.60 USD)
最大连续盈利:
12 824.64 USD (1)
夏普比率:
0.01
交易活动:
58.98%
最大入金加载:
0.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
1948
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
2.45
长期交易:
12 054 (49.40%)
短期交易:
12 348 (50.60%)
利润因子:
1.19
预期回报:
3.65 USD
平均利润:
37.33 USD
平均损失:
-49.93 USD
最大连续失误:
18 (-7 337.01 USD)
最大连续亏损:
-13 713.63 USD (12)
每月增长:
9.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
515.36 USD
最大值:
36 347.88 USD (41.36%)
相对跌幅:
结余:
41.36% (36 347.88 USD)
净值:
1.57% (1 870.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 24400
AUDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 89K
AUDUSD 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -519K
AUDUSD 16
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
最好交易: +12 824.64 USD
最差交易: -5 061 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +113.60 USD
最大连续亏损: -7 337.01 USD

MOM观察
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
