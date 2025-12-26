- 成长
交易:
24 402
盈利交易:
14 984 (61.40%)
亏损交易:
9 418 (38.60%)
最好交易:
12 824.64 USD
最差交易:
-5 060.70 USD
毛利:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
毛利亏损:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
最大连续赢利:
26 (113.60 USD)
最大连续盈利:
12 824.64 USD (1)
夏普比率:
0.01
交易活动:
58.98%
最大入金加载:
0.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
1948
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
2.45
长期交易:
12 054 (49.40%)
短期交易:
12 348 (50.60%)
利润因子:
1.19
预期回报:
3.65 USD
平均利润:
37.33 USD
平均损失:
-49.93 USD
最大连续失误:
18 (-7 337.01 USD)
最大连续亏损:
-13 713.63 USD (12)
每月增长:
9.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
515.36 USD
最大值:
36 347.88 USD (41.36%)
相对跌幅:
结余:
41.36% (36 347.88 USD)
净值:
1.57% (1 870.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24400
|AUDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|89K
|AUDUSD
|3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-519K
|AUDUSD
|16
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
