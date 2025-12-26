- Wachstum
Trades insgesamt:
24 411
Gewinntrades:
14 989 (61.40%)
Verlusttrades:
9 422 (38.60%)
Bester Trade:
12 824.64 USD
Schlechtester Trade:
-5 060.70 USD
Bruttoprofit:
559 376.71 USD (4 246 114 pips)
Bruttoverlust:
-470 243.91 USD (4 765 659 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (113.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 824.64 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
66.23%
Max deposit load:
0.63%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
1821
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
2.45
Long-Positionen:
12 063 (49.42%)
Short-Positionen:
12 348 (50.58%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
3.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-7 337.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 713.63 USD (12)
Wachstum pro Monat :
9.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
515.36 USD
Maximaler:
36 347.88 USD (41.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.36% (36 347.88 USD)
Kapital:
1.57% (1 870.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24409
|AUDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|89K
|AUDUSD
|3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-520K
|AUDUSD
|16
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +12 824.64 USD
Schlechtester Trade: -5 061 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 337.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MegaFusionGroup-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
203%
0
0
USD
USD
119K
USD
USD
11
0%
24 411
61%
66%
1.18
3.65
USD
USD
41%
1:500