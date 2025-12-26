SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MOM1
Hai Dong Zhang

MOM1

Hai Dong Zhang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 203%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
24 411
Gewinntrades:
14 989 (61.40%)
Verlusttrades:
9 422 (38.60%)
Bester Trade:
12 824.64 USD
Schlechtester Trade:
-5 060.70 USD
Bruttoprofit:
559 376.71 USD (4 246 114 pips)
Bruttoverlust:
-470 243.91 USD (4 765 659 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (113.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 824.64 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
66.23%
Max deposit load:
0.63%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
1821
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
2.45
Long-Positionen:
12 063 (49.42%)
Short-Positionen:
12 348 (50.58%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
3.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-7 337.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 713.63 USD (12)
Wachstum pro Monat :
9.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
515.36 USD
Maximaler:
36 347.88 USD (41.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.36% (36 347.88 USD)
Kapital:
1.57% (1 870.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 24409
AUDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 89K
AUDUSD 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -520K
AUDUSD 16
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12 824.64 USD
Schlechtester Trade: -5 061 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 337.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MegaFusionGroup-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

MOM观察
Keine Bewertungen
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
