Всего трейдов:
24 402
Прибыльных трейдов:
14 984 (61.40%)
Убыточных трейдов:
9 418 (38.60%)
Лучший трейд:
12 824.64 USD
Худший трейд:
-5 060.70 USD
Общая прибыль:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
Общий убыток:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (113.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 824.64 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
62.11%
Макс. загрузка депозита:
0.63%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
1948
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
12 054 (49.40%)
Коротких трейдов:
12 348 (50.60%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
3.65 USD
Средняя прибыль:
37.33 USD
Средний убыток:
-49.93 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-7 337.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 713.63 USD (12)
Прирост в месяц:
9.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
515.36 USD
Максимальная:
36 347.88 USD (41.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.36% (36 347.88 USD)
По эквити:
1.57% (1 870.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24400
|AUDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|89K
|AUDUSD
|3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-519K
|AUDUSD
|16
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
Лучший трейд: +12 824.64 USD
Худший трейд: -5 061 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +113.60 USD
Макс. убыток в серии: -7 337.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MegaFusionGroup-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
203%
0
0
USD
USD
119K
USD
USD
11
0%
24 402
61%
62%
1.18
3.65
USD
USD
41%
1:500