Hai Dong Zhang

MOM1

Hai Dong Zhang
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 203%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24 402
Прибыльных трейдов:
14 984 (61.40%)
Убыточных трейдов:
9 418 (38.60%)
Лучший трейд:
12 824.64 USD
Худший трейд:
-5 060.70 USD
Общая прибыль:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
Общий убыток:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (113.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 824.64 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
62.11%
Макс. загрузка депозита:
0.63%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
1948
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
12 054 (49.40%)
Коротких трейдов:
12 348 (50.60%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
3.65 USD
Средняя прибыль:
37.33 USD
Средний убыток:
-49.93 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-7 337.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 713.63 USD (12)
Прирост в месяц:
9.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
515.36 USD
Максимальная:
36 347.88 USD (41.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.36% (36 347.88 USD)
По эквити:
1.57% (1 870.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 24400
AUDUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 89K
AUDUSD 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -519K
AUDUSD 16
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12 824.64 USD
Худший трейд: -5 061 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +113.60 USD
Макс. убыток в серии: -7 337.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MegaFusionGroup-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

MOM观察
Нет отзывов
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MOM1
999 USD в месяц
203%
0
0
USD
119K
USD
11
0%
24 402
61%
62%
1.18
3.65
USD
41%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.