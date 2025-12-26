- 자본
- 축소
트레이드:
25 662
이익 거래:
15 760 (61.41%)
손실 거래:
9 902 (38.59%)
최고의 거래:
12 824.64 USD
최악의 거래:
-5 060.70 USD
총 수익:
574 200.64 USD (4 485 828 pips)
총 손실:
-483 574.52 USD (5 040 538 pips)
연속 최대 이익:
26 (113.60 USD)
연속 최대 이익:
12 824.64 USD (1)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
51.14%
최대 입금량:
4.87%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
660
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
2.49
롱(주식매수):
12 607 (49.13%)
숏(주식차입매도):
13 055 (50.87%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
3.53 USD
평균 이익:
36.43 USD
평균 손실:
-48.84 USD
연속 최대 손실:
18 (-7 337.01 USD)
연속 최대 손실:
-13 713.63 USD (12)
월별 성장률:
10.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
515.36 USD
최대한의:
36 347.88 USD (41.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.36% (36 347.88 USD)
자본금별:
3.64% (4 307.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25658
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|90K
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|524
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-555K
|AUDUSD
|16
|GBPUSD
|523
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12 824.64 USD
최악의 거래: -5 061 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +113.60 USD
연속 최대 손실: -7 337.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MegaFusionGroup-Live 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
MOM观察
