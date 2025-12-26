SeñalesSecciones
Hai Dong Zhang

MOM1

Hai Dong Zhang
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 203%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
24 402
Transacciones Rentables:
14 984 (61.40%)
Transacciones Irrentables:
9 418 (38.60%)
Mejor transacción:
12 824.64 USD
Peor transacción:
-5 060.70 USD
Beneficio Bruto:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
Pérdidas Brutas:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (113.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12 824.64 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
58.98%
Carga máxima del depósito:
0.63%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
1948
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
2.45
Transacciones Largas:
12 054 (49.40%)
Transacciones Cortas:
12 348 (50.60%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
3.65 USD
Beneficio medio:
37.33 USD
Pérdidas medias:
-49.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-7 337.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 713.63 USD (12)
Crecimiento al mes:
9.13%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
515.36 USD
Máxima:
36 347.88 USD (41.36%)
Reducción relativa:
De balance:
41.36% (36 347.88 USD)
De fondos:
1.57% (1 870.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 24400
AUDUSD 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 89K
AUDUSD 3
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -519K
AUDUSD 16
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12 824.64 USD
Peor transacción: -5 061 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +113.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 337.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MegaFusionGroup-Live 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

MOM观察
No hay comentarios
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
