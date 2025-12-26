SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MOM1
Hai Dong Zhang

MOM1

Hai Dong Zhang
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 203%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
24 402
Negociações com lucro:
14 984 (61.40%)
Negociações com perda:
9 418 (38.60%)
Melhor negociação:
12 824.64 USD
Pior negociação:
-5 060.70 USD
Lucro bruto:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
Perda bruta:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (113.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12 824.64 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
64.91%
Depósito máximo carregado:
0.63%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
1948
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
2.45
Negociações longas:
12 054 (49.40%)
Negociações curtas:
12 348 (50.60%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
3.65 USD
Lucro médio:
37.33 USD
Perda média:
-49.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-7 337.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 713.63 USD (12)
Crescimento mensal:
9.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
515.36 USD
Máximo:
36 347.88 USD (41.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.36% (36 347.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.57% (1 870.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 24400
AUDUSD 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 89K
AUDUSD 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -519K
AUDUSD 16
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12 824.64 USD
Pior negociação: -5 061 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +113.60 USD
Máxima perda consecutiva: -7 337.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MegaFusionGroup-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

MOM观察
Sem comentários
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
