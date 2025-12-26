- Crescimento
Negociações:
24 402
Negociações com lucro:
14 984 (61.40%)
Negociações com perda:
9 418 (38.60%)
Melhor negociação:
12 824.64 USD
Pior negociação:
-5 060.70 USD
Lucro bruto:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
Perda bruta:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (113.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12 824.64 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
64.91%
Depósito máximo carregado:
0.63%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
1948
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
2.45
Negociações longas:
12 054 (49.40%)
Negociações curtas:
12 348 (50.60%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
3.65 USD
Lucro médio:
37.33 USD
Perda média:
-49.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-7 337.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 713.63 USD (12)
Crescimento mensal:
9.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
515.36 USD
Máximo:
36 347.88 USD (41.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.36% (36 347.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.57% (1 870.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24400
|AUDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|89K
|AUDUSD
|3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-519K
|AUDUSD
|16
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12 824.64 USD
Pior negociação: -5 061 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +113.60 USD
Máxima perda consecutiva: -7 337.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MegaFusionGroup-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
203%
0
0
USD
USD
119K
USD
USD
11
0%
24 402
61%
65%
1.18
3.65
USD
USD
41%
1:500