トレード:
24 402
利益トレード:
14 984 (61.40%)
損失トレード:
9 418 (38.60%)
ベストトレード:
12 824.64 USD
最悪のトレード:
-5 060.70 USD
総利益:
559 341.11 USD (4 244 984 pips)
総損失:
-470 221.33 USD (4 763 906 pips)
最大連続の勝ち:
26 (113.60 USD)
最大連続利益:
12 824.64 USD (1)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
66.23%
最大入金額:
0.63%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
1948
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
2.45
長いトレード:
12 054 (49.40%)
短いトレード:
12 348 (50.60%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
3.65 USD
平均利益:
37.33 USD
平均損失:
-49.93 USD
最大連続の負け:
18 (-7 337.01 USD)
最大連続損失:
-13 713.63 USD (12)
月間成長:
9.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
515.36 USD
最大の:
36 347.88 USD (41.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.36% (36 347.88 USD)
エクイティによる:
1.57% (1 870.70 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24400
|AUDUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|89K
|AUDUSD
|3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-519K
|AUDUSD
|16
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- ドローダウン
ベストトレード: +12 824.64 USD
最悪のトレード: -5 061 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +113.60 USD
最大連続損失: -7 337.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MegaFusionGroup-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
999 USD/月
203%
0
0
USD
USD
119K
USD
USD
11
0%
24 402
61%
66%
1.18
3.65
USD
USD
41%
1:500