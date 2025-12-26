- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
17 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.33 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
39.37 USD (4 519 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
17 (39.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.37 USD (17)
Sharpe oranı:
1.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (35.29%)
Satış işlemleri:
11 (64.71%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.32 USD
Ortalama kâr:
2.32 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.86%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|10
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|2
|EURJPY
|4
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|1
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|547
|GBPUSD
|763
|NZDCAD
|227
|GBPCAD
|1.4K
|EURCAD
|63
|GBPAUD
|724
|EURAUD
|348
|EURJPY
|280
|EURUSD
|89
|GBPCHF
|76
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.33 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +39.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 2
|
XMMena-MT5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 13
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 11
|
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|0.09 × 11
|
TitanFX-MT5-01
|0.18 × 99
|
Alpari-MT5
|0.19 × 134
|
Tickmill-Live
|0.26 × 53
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMGlobal-MT5
|0.31 × 42
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.40 × 60
|
Exness-MT5Real2
|0.52 × 107
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
İnceleme yok