Mohammad Khaled Abdallah Swedat

AI Trading 1

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
17 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
5.33 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
39.37 USD (4 519 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
17 (39.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.37 USD (17)
Ratio de Sharpe:
1.23
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
12 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
6 (35.29%)
Courts trades:
11 (64.71%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
2.32 USD
Bénéfice moyen:
2.32 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
4.86%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 4
GBPUSD 3
NZDCAD 2
GBPCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
EURJPY 1
EURUSD 1
GBPCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 6
GBPUSD 8
NZDCAD 2
GBPCAD 10
EURCAD 0
GBPAUD 5
EURAUD 2
EURJPY 4
EURUSD 2
GBPCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 547
GBPUSD 763
NZDCAD 227
GBPCAD 1.4K
EURCAD 63
GBPAUD 724
EURAUD 348
EURJPY 280
EURUSD 89
GBPCHF 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.33 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +39.37 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMMena-MT5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 13
Coinexx-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 11
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
0.09 × 11
TitanFX-MT5-01
0.18 × 99
Alpari-MT5
0.19 × 134
Tickmill-Live
0.26 × 53
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMGlobal-MT5
0.31 × 42
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
KuberaCapitalMarkets-Server
0.40 × 60
Exness-MT5Real2
0.52 × 107
13 plus...
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
Aucun avis
2025.12.26 06:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 06:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.26 06:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
