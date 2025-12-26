- 자본
트레이드:
23
이익 거래:
23 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
6.06 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
56.69 USD (5 190 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
23 (56.69 USD)
연속 최대 이익:
56.69 USD (23)
샤프 비율:
1.28
거래 활동:
4.09%
최대 입금량:
6.26%
최근 거래:
24 분 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
9 (39.13%)
숏(주식차입매도):
14 (60.87%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
2.46 USD
평균 이익:
2.46 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
5.82%
Algo 트레이딩:
69%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
2.40% (20.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|16
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|10
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|2
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|516
|AUDCAD
|547
|GBPUSD
|763
|NZDCAD
|227
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|1.4K
|EURCAD
|63
|GBPAUD
|724
|EURAUD
|348
|EURJPY
|280
|GBPCHF
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
최고의 거래: +6.06 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +56.69 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 2
|
XMMena-MT5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 13
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 11
|
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|0.09 × 11
|
TitanFX-MT5-01
|0.18 × 99
|
Alpari-MT5
|0.19 × 134
|
Tickmill-Live
|0.26 × 53
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMGlobal-MT5
|0.31 × 42
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.40 × 60
|
Exness-MT5Real2
|0.52 × 107
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
