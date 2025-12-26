리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 149 XMGlobal-MT5 5 0.00 × 3 XMGlobal-MT5 13 0.00 × 2 XMMena-MT5 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 10 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 13 Coinexx-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 7 ForexTimeFXTM-Live01 0.00 × 11 GeneracionZoe-Trade 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 6 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 12 0.09 × 11 TitanFX-MT5-01 0.18 × 99 Alpari-MT5 0.19 × 134 Tickmill-Live 0.26 × 53 XMGlobal-MT5 11 0.28 × 43 XMGlobal-MT5 0.31 × 42 XMTrading-MT5 3 0.32 × 252 KuberaCapitalMarkets-Server 0.40 × 60 Exness-MT5Real2 0.52 × 107 13 더...