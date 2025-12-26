- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
17 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.33 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
39.37 USD (4 519 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
17 (39.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.37 USD (17)
Indice di Sharpe:
1.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (35.29%)
Short Trade:
11 (64.71%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.32 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.86%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|10
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|2
|EURJPY
|4
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|547
|GBPUSD
|763
|NZDCAD
|227
|GBPCAD
|1.4K
|EURCAD
|63
|GBPAUD
|724
|EURAUD
|348
|EURJPY
|280
|EURUSD
|89
|GBPCHF
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.33 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +39.37 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 2
|
XMMena-MT5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 13
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 11
|
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|0.09 × 11
|
TitanFX-MT5-01
|0.18 × 99
|
Alpari-MT5
|0.19 × 134
|
Tickmill-Live
|0.26 × 53
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMGlobal-MT5
|0.31 × 42
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.40 × 60
|
Exness-MT5Real2
|0.52 × 107
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
