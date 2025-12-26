SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AI Trading 1
Mohammad Khaled Abdallah Swedat

AI Trading 1

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
17 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.33 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
39.37 USD (4 519 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
17 (39.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.37 USD (17)
Indice di Sharpe:
1.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (35.29%)
Short Trade:
11 (64.71%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.32 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.86%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 4
GBPUSD 3
NZDCAD 2
GBPCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
EURJPY 1
EURUSD 1
GBPCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 6
GBPUSD 8
NZDCAD 2
GBPCAD 10
EURCAD 0
GBPAUD 5
EURAUD 2
EURJPY 4
EURUSD 2
GBPCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 547
GBPUSD 763
NZDCAD 227
GBPCAD 1.4K
EURCAD 63
GBPAUD 724
EURAUD 348
EURJPY 280
EURUSD 89
GBPCHF 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.33 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +39.37 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMMena-MT5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 13
Coinexx-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 11
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
0.09 × 11
TitanFX-MT5-01
0.18 × 99
Alpari-MT5
0.19 × 134
Tickmill-Live
0.26 × 53
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMGlobal-MT5
0.31 × 42
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
KuberaCapitalMarkets-Server
0.40 × 60
Exness-MT5Real2
0.52 × 107
13 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
Non ci sono recensioni
2025.12.26 06:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 06:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.26 06:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati