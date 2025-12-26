SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Day Trading
Mohammad Khaled Abdallah Swedat

Day Trading

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
23 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
6.06 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
56.69 USD (5 190 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (56.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.69 USD (23)
Sharpe Ratio:
1.28
Trading-Aktivität:
4.09%
Max deposit load:
5.57%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
9 (39.13%)
Short-Positionen:
14 (60.87%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
2.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
5.82%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.93% (7.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 5
AUDCAD 4
GBPUSD 3
NZDCAD 2
EURUSD 2
GBPCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 16
AUDCAD 6
GBPUSD 8
NZDCAD 2
EURUSD 3
GBPCAD 10
EURCAD 0
GBPAUD 5
EURAUD 2
EURJPY 4
GBPCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 516
AUDCAD 547
GBPUSD 763
NZDCAD 227
EURUSD 244
GBPCAD 1.4K
EURCAD 63
GBPAUD 724
EURAUD 348
EURJPY 280
GBPCHF 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.06 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMMena-MT5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 13
Coinexx-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 11
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
0.09 × 11
TitanFX-MT5-01
0.18 × 99
Alpari-MT5
0.19 × 134
Tickmill-Live
0.26 × 53
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMGlobal-MT5
0.31 × 42
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
KuberaCapitalMarkets-Server
0.40 × 60
Exness-MT5Real2
0.52 × 107
noch 13 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
Keine Bewertungen
2026.01.13 01:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 00:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 00:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 05:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 04:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 03:17
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 06:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.26 06:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Day Trading
50 USD pro Monat
16%
0
0
USD
840
USD
9
72%
23
100%
4%
n/a
2.46
USD
1%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.