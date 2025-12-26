- 成长
交易:
23
盈利交易:
23 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
6.06 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
56.69 USD (5 190 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
23 (56.69 USD)
最大连续盈利:
56.69 USD (23)
夏普比率:
1.28
交易活动:
4.09%
最大入金加载:
6.26%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.00
长期交易:
9 (39.13%)
短期交易:
14 (60.87%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.46 USD
平均利润:
2.46 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
5.82%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.40% (20.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|16
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|10
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|2
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|516
|AUDCAD
|547
|GBPUSD
|763
|NZDCAD
|227
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|1.4K
|EURCAD
|63
|GBPAUD
|724
|EURAUD
|348
|EURJPY
|280
|GBPCHF
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.06 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +56.69 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 2
|
XMMena-MT5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 13
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 11
|
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|0.09 × 11
|
TitanFX-MT5-01
|0.18 × 99
|
Alpari-MT5
|0.19 × 134
|
Tickmill-Live
|0.26 × 53
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMGlobal-MT5
|0.31 × 42
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.40 × 60
|
Exness-MT5Real2
|0.52 × 107
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
没有评论
