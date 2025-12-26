SinaisSeções
Mohammad Khaled Abdallah Swedat

Day Trading

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 16%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
23 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
6.06 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
56.69 USD (5 190 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (56.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.69 USD (23)
Índice de Sharpe:
1.28
Atividade de negociação:
4.09%
Depósito máximo carregado:
5.57%
Último negócio:
26 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
9 (39.13%)
Negociações curtas:
14 (60.87%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.46 USD
Lucro médio:
2.46 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
5.82%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.93% (7.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 5
AUDCAD 4
GBPUSD 3
NZDCAD 2
EURUSD 2
GBPCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 16
AUDCAD 6
GBPUSD 8
NZDCAD 2
EURUSD 3
GBPCAD 10
EURCAD 0
GBPAUD 5
EURAUD 2
EURJPY 4
GBPCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 516
AUDCAD 547
GBPUSD 763
NZDCAD 227
EURUSD 244
GBPCAD 1.4K
EURCAD 63
GBPAUD 724
EURAUD 348
EURJPY 280
GBPCHF 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.06 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +56.69 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMMena-MT5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 13
Coinexx-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 11
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
0.09 × 11
TitanFX-MT5-01
0.18 × 99
Alpari-MT5
0.19 × 134
Tickmill-Live
0.26 × 53
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMGlobal-MT5
0.31 × 42
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
KuberaCapitalMarkets-Server
0.40 × 60
Exness-MT5Real2
0.52 × 107
13 mais ...
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
Sem comentários
2026.01.13 01:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 00:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 00:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 05:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 04:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 03:17
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 06:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.26 06:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
