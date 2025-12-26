SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Day Trading
Mohammad Khaled Abdallah Swedat

Day Trading

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 16%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
23 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
6.06 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
56.69 USD (5 190 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (56.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.69 USD (23)
Ratio de Sharpe:
1.28
Actividad comercial:
2.62%
Carga máxima del depósito:
5.57%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
9 (39.13%)
Transacciones Cortas:
14 (60.87%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
2.46 USD
Beneficio medio:
2.46 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
5.82%
Trading algorítmico:
69%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.93% (7.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 5
AUDCAD 4
GBPUSD 3
NZDCAD 2
EURUSD 2
GBPCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 16
AUDCAD 6
GBPUSD 8
NZDCAD 2
EURUSD 3
GBPCAD 10
EURCAD 0
GBPAUD 5
EURAUD 2
EURJPY 4
GBPCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 516
AUDCAD 547
GBPUSD 763
NZDCAD 227
EURUSD 244
GBPCAD 1.4K
EURCAD 63
GBPAUD 724
EURAUD 348
EURJPY 280
GBPCHF 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.06 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +56.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMMena-MT5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 13
Coinexx-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 11
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
0.09 × 11
TitanFX-MT5-01
0.18 × 99
Alpari-MT5
0.19 × 134
Tickmill-Live
0.26 × 53
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMGlobal-MT5
0.31 × 42
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
KuberaCapitalMarkets-Server
0.40 × 60
Exness-MT5Real2
0.52 × 107
otros 13...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
No hay comentarios
2026.01.13 01:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 00:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 00:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 05:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 04:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 03:17
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 06:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.26 06:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Day Trading
50 USD al mes
16%
0
0
USD
840
USD
9
69%
23
100%
3%
n/a
2.46
USD
1%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.