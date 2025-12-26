- Прирост
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
23 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
6.06 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
56.69 USD (5 190 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
23 (56.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.69 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
1.28
Торговая активность:
4.09%
Макс. загрузка депозита:
5.57%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
9 (39.13%)
Коротких трейдов:
14 (60.87%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.46 USD
Средняя прибыль:
2.46 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.82%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.93% (7.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|16
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|10
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|2
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|516
|AUDCAD
|547
|GBPUSD
|763
|NZDCAD
|227
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|1.4K
|EURCAD
|63
|GBPAUD
|724
|EURAUD
|348
|EURJPY
|280
|GBPCHF
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.06 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +56.69 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 2
|
XMMena-MT5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 13
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 11
|
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|0.09 × 11
|
TitanFX-MT5-01
|0.18 × 99
|
Alpari-MT5
|0.19 × 134
|
Tickmill-Live
|0.26 × 53
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMGlobal-MT5
|0.31 × 42
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.40 × 60
|
Exness-MT5Real2
|0.52 × 107
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
840
USD
USD
9
72%
23
100%
4%
n/a
2.46
USD
USD
1%
1:500