Mohammad Khaled Abdallah Swedat

Day Trading

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 16%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
23 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
6.06 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
56.69 USD (5 190 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
23 (56.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.69 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
1.28
Торговая активность:
4.09%
Макс. загрузка депозита:
5.57%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
9 (39.13%)
Коротких трейдов:
14 (60.87%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.46 USD
Средняя прибыль:
2.46 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.82%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.93% (7.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 5
AUDCAD 4
GBPUSD 3
NZDCAD 2
EURUSD 2
GBPCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 16
AUDCAD 6
GBPUSD 8
NZDCAD 2
EURUSD 3
GBPCAD 10
EURCAD 0
GBPAUD 5
EURAUD 2
EURJPY 4
GBPCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 516
AUDCAD 547
GBPUSD 763
NZDCAD 227
EURUSD 244
GBPCAD 1.4K
EURCAD 63
GBPAUD 724
EURAUD 348
EURJPY 280
GBPCHF 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.06 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +56.69 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMMena-MT5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 13
Coinexx-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 11
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
0.09 × 11
TitanFX-MT5-01
0.18 × 99
Alpari-MT5
0.19 × 134
Tickmill-Live
0.26 × 53
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMGlobal-MT5
0.31 × 42
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
KuberaCapitalMarkets-Server
0.40 × 60
Exness-MT5Real2
0.52 × 107
еще 13...
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
Нет отзывов
2026.01.13 01:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 00:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 00:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 05:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 04:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 03:17
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 06:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.26 06:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
