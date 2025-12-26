シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Day Trading
Mohammad Khaled Abdallah Swedat

Day Trading

Mohammad Khaled Abdallah Swedat
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 16%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
23 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
6.06 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
56.69 USD (5 190 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
23 (56.69 USD)
最大連続利益:
56.69 USD (23)
シャープレシオ:
1.28
取引アクティビティ:
4.09%
最大入金額:
5.57%
最近のトレード:
15 分前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
9 (39.13%)
短いトレード:
14 (60.87%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.46 USD
平均利益:
2.46 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.82%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.93% (7.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 5
AUDCAD 4
GBPUSD 3
NZDCAD 2
EURUSD 2
GBPCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 16
AUDCAD 6
GBPUSD 8
NZDCAD 2
EURUSD 3
GBPCAD 10
EURCAD 0
GBPAUD 5
EURAUD 2
EURJPY 4
GBPCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 516
AUDCAD 547
GBPUSD 763
NZDCAD 227
EURUSD 244
GBPCAD 1.4K
EURCAD 63
GBPAUD 724
EURAUD 348
EURJPY 280
GBPCHF 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.06 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +56.69 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMMena-MT5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 13
Coinexx-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 11
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
0.09 × 11
TitanFX-MT5-01
0.18 × 99
Alpari-MT5
0.19 × 134
Tickmill-Live
0.26 × 53
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMGlobal-MT5
0.31 × 42
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
KuberaCapitalMarkets-Server
0.40 × 60
Exness-MT5Real2
0.52 × 107
13 より多く...
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
レビューなし
2026.01.13 01:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 00:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 00:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 05:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 04:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 03:17
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 06:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.26 06:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Day Trading
50 USD/月
16%
0
0
USD
840
USD
9
72%
23
100%
4%
n/a
2.46
USD
1%
1:500
コピー

