- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
23 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
6.06 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
56.69 USD (5 190 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
23 (56.69 USD)
最大連続利益:
56.69 USD (23)
シャープレシオ:
1.28
取引アクティビティ:
4.09%
最大入金額:
5.57%
最近のトレード:
15 分前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
9 (39.13%)
短いトレード:
14 (60.87%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.46 USD
平均利益:
2.46 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.82%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.93% (7.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|16
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|8
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|10
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|2
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|516
|AUDCAD
|547
|GBPUSD
|763
|NZDCAD
|227
|EURUSD
|244
|GBPCAD
|1.4K
|EURCAD
|63
|GBPAUD
|724
|EURAUD
|348
|EURJPY
|280
|GBPCHF
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.06 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +56.69 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 2
|
XMMena-MT5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 13
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 11
|
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|0.09 × 11
|
TitanFX-MT5-01
|0.18 × 99
|
Alpari-MT5
|0.19 × 134
|
Tickmill-Live
|0.26 × 53
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMGlobal-MT5
|0.31 × 42
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.40 × 60
|
Exness-MT5Real2
|0.52 × 107
This Signal is suitable for long-term investors who value stability over aggressive growth and major drawdowns
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
16%
0
0
USD
USD
840
USD
USD
9
72%
23
100%
4%
n/a
2.46
USD
USD
1%
1:500