Basri Paelongan

Pae Trader

Basri Paelongan
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
62 (59.04%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (40.95%)
En iyi işlem:
116.04 USD
En kötü işlem:
-142.49 USD
Brüt kâr:
787.64 USD (42 707 pips)
Brüt zarar:
-648.04 USD (42 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (411.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
411.47 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
84.28%
Maks. mevduat yükü:
15.83%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
68 (64.76%)
Satış işlemleri:
37 (35.24%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
12.70 USD
Ortalama zarar:
-15.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-31.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.49 USD (1)
Aylık büyüme:
46.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
345.37 USD (44.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.01% (345.27 USD)
Varlığa göre:
37.68% (250.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 71
USDCHF 9
AUDJPY 8
GBPUSD 6
US100 4
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 180
USDCHF -8
AUDJPY 11
GBPUSD 19
US100 0
EURUSD 0
USDCAD -66
AUDUSD 2
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 460
USDCHF -111
AUDJPY 77
GBPUSD 394
US100 -317
EURUSD -12
USDCAD -471
AUDUSD 16
USDJPY 42
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +116.04 USD
En kötü işlem: -142 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +411.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
become succesful trader
İnceleme yok
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.