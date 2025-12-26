SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Pae Trader
Basri Paelongan

Pae Trader

Basri Paelongan
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
62 (59.04%)
Perte trades:
43 (40.95%)
Meilleure transaction:
116.04 USD
Pire transaction:
-142.49 USD
Bénéfice brut:
787.64 USD (42 707 pips)
Perte brute:
-648.04 USD (42 629 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (411.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
411.47 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
84.28%
Charge de dépôt maximale:
15.83%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.40
Longs trades:
68 (64.76%)
Courts trades:
37 (35.24%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.33 USD
Bénéfice moyen:
12.70 USD
Perte moyenne:
-15.07 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-31.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-142.49 USD (1)
Croissance mensuelle:
46.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.18 USD
Maximal:
345.37 USD (44.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.01% (345.27 USD)
Par fonds propres:
37.68% (250.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 71
USDCHF 9
AUDJPY 8
GBPUSD 6
US100 4
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 180
USDCHF -8
AUDJPY 11
GBPUSD 19
US100 0
EURUSD 0
USDCAD -66
AUDUSD 2
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 460
USDCHF -111
AUDJPY 77
GBPUSD 394
US100 -317
EURUSD -12
USDCAD -471
AUDUSD 16
USDJPY 42
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +116.04 USD
Pire transaction: -142 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +411.47 USD
Perte consécutive maximale: -31.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
become succesful trader
Aucun avis
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pae Trader
30 USD par mois
47%
0
0
USD
439
USD
4
0%
105
59%
84%
1.21
1.33
USD
44%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.