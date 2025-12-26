SeñalesSecciones
Basri Paelongan

Pae Trader

Basri Paelongan
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 42%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
106
Transacciones Rentables:
62 (58.49%)
Transacciones Irrentables:
44 (41.51%)
Mejor transacción:
116.04 USD
Peor transacción:
-142.49 USD
Beneficio Bruto:
787.64 USD (42 707 pips)
Pérdidas Brutas:
-662.51 USD (42 854 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (411.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
411.47 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
84.28%
Carga máxima del depósito:
15.83%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.35
Transacciones Largas:
68 (64.15%)
Transacciones Cortas:
38 (35.85%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
1.18 USD
Beneficio medio:
12.70 USD
Pérdidas medias:
-15.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-31.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-142.49 USD (1)
Crecimiento al mes:
41.80%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 USD
Máxima:
359.84 USD (45.87%)
Reducción relativa:
De balance:
45.86% (359.79 USD)
De fondos:
37.68% (250.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 71
USDCHF 9
AUDJPY 8
GBPUSD 6
US100 4
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 180
USDCHF -8
AUDJPY 11
GBPUSD 19
US100 0
EURUSD 0
USDCAD -66
AUDUSD 2
USDJPY -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 460
USDCHF -111
AUDJPY 77
GBPUSD 394
US100 -317
EURUSD -12
USDCAD -471
AUDUSD 16
USDJPY -183
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +116.04 USD
Peor transacción: -142 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +411.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
become succesful trader
No hay comentarios
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
