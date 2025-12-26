- Incremento
Total de Trades:
106
Transacciones Rentables:
62 (58.49%)
Transacciones Irrentables:
44 (41.51%)
Mejor transacción:
116.04 USD
Peor transacción:
-142.49 USD
Beneficio Bruto:
787.64 USD (42 707 pips)
Pérdidas Brutas:
-662.51 USD (42 854 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (411.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
411.47 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
84.28%
Carga máxima del depósito:
15.83%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.35
Transacciones Largas:
68 (64.15%)
Transacciones Cortas:
38 (35.85%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
1.18 USD
Beneficio medio:
12.70 USD
Pérdidas medias:
-15.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-31.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-142.49 USD (1)
Crecimiento al mes:
41.80%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 USD
Máxima:
359.84 USD (45.87%)
Reducción relativa:
De balance:
45.86% (359.79 USD)
De fondos:
37.68% (250.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USDCHF
|9
|AUDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|US100
|4
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|180
|USDCHF
|-8
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|19
|US100
|0
|EURUSD
|0
|USDCAD
|-66
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|-12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|460
|USDCHF
|-111
|AUDJPY
|77
|GBPUSD
|394
|US100
|-317
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|-471
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|-183
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +116.04 USD
Peor transacción: -142 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +411.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
