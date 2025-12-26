- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
62 (59.04%)
Loss Trade:
43 (40.95%)
Best Trade:
116.04 USD
Worst Trade:
-142.49 USD
Profitto lordo:
787.64 USD (42 707 pips)
Perdita lorda:
-648.04 USD (42 629 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (411.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
411.47 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
84.28%
Massimo carico di deposito:
15.83%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
68 (64.76%)
Short Trade:
37 (35.24%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
12.70 USD
Perdita media:
-15.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-31.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.49 USD (1)
Crescita mensile:
46.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
345.37 USD (44.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.01% (345.27 USD)
Per equità:
37.68% (250.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USDCHF
|9
|AUDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|US100
|4
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|180
|USDCHF
|-8
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|19
|US100
|0
|EURUSD
|0
|USDCAD
|-66
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|460
|USDCHF
|-111
|AUDJPY
|77
|GBPUSD
|394
|US100
|-317
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|-471
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|42
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +116.04 USD
Worst Trade: -142 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +411.47 USD
Massima perdita consecutiva: -31.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
become succesful trader
Non ci sono recensioni
