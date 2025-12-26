SegnaliSezioni
Basri Paelongan

Pae Trader

Basri Paelongan
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 47%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
62 (59.04%)
Loss Trade:
43 (40.95%)
Best Trade:
116.04 USD
Worst Trade:
-142.49 USD
Profitto lordo:
787.64 USD (42 707 pips)
Perdita lorda:
-648.04 USD (42 629 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (411.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
411.47 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
84.28%
Massimo carico di deposito:
15.83%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
68 (64.76%)
Short Trade:
37 (35.24%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
12.70 USD
Perdita media:
-15.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-31.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.49 USD (1)
Crescita mensile:
46.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
345.37 USD (44.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.01% (345.27 USD)
Per equità:
37.68% (250.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 71
USDCHF 9
AUDJPY 8
GBPUSD 6
US100 4
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 180
USDCHF -8
AUDJPY 11
GBPUSD 19
US100 0
EURUSD 0
USDCAD -66
AUDUSD 2
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 460
USDCHF -111
AUDJPY 77
GBPUSD 394
US100 -317
EURUSD -12
USDCAD -471
AUDUSD 16
USDJPY 42
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +116.04 USD
Worst Trade: -142 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +411.47 USD
Massima perdita consecutiva: -31.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
become succesful trader
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
