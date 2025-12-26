시그널섹션
Basri Paelongan

Pae Trader

Basri Paelongan
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 36%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
107
이익 거래:
62 (57.94%)
손실 거래:
45 (42.06%)
최고의 거래:
116.04 USD
최악의 거래:
-142.49 USD
총 수익:
787.64 USD (42 707 pips)
총 손실:
-680.17 USD (44 619 pips)
연속 최대 이익:
12 (411.47 USD)
연속 최대 이익:
411.47 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
85.62%
최대 입금량:
15.83%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.28
롱(주식매수):
69 (64.49%)
숏(주식차입매도):
38 (35.51%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
12.70 USD
평균 손실:
-15.11 USD
연속 최대 손실:
5 (-31.36 USD)
연속 최대 손실:
-142.49 USD (1)
월별 성장률:
35.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 USD
최대한의:
377.50 USD (48.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.12% (377.45 USD)
자본금별:
37.68% (250.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 72
USDCHF 9
AUDJPY 8
GBPUSD 6
US100 4
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 162
USDCHF -8
AUDJPY 11
GBPUSD 19
US100 0
EURUSD 0
USDCAD -66
AUDUSD 2
USDJPY -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -1.3K
USDCHF -111
AUDJPY 77
GBPUSD 394
US100 -317
EURUSD -12
USDCAD -471
AUDUSD 16
USDJPY -183
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +116.04 USD
최악의 거래: -142 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +411.47 USD
연속 최대 손실: -31.36 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FinexBisnisSolusi-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
become succesful trader
리뷰 없음
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Pae Trader
월별 30 USD
36%
0
0
USD
407
USD
4
0%
107
57%
86%
1.15
1.00
USD
48%
1:500
