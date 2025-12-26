- 자본
트레이드:
107
이익 거래:
62 (57.94%)
손실 거래:
45 (42.06%)
최고의 거래:
116.04 USD
최악의 거래:
-142.49 USD
총 수익:
787.64 USD (42 707 pips)
총 손실:
-680.17 USD (44 619 pips)
연속 최대 이익:
12 (411.47 USD)
연속 최대 이익:
411.47 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
85.62%
최대 입금량:
15.83%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.28
롱(주식매수):
69 (64.49%)
숏(주식차입매도):
38 (35.51%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
12.70 USD
평균 손실:
-15.11 USD
연속 최대 손실:
5 (-31.36 USD)
연속 최대 손실:
-142.49 USD (1)
월별 성장률:
35.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 USD
최대한의:
377.50 USD (48.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.12% (377.45 USD)
자본금별:
37.68% (250.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|USDCHF
|9
|AUDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|US100
|4
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|162
|USDCHF
|-8
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|19
|US100
|0
|EURUSD
|0
|USDCAD
|-66
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|-12
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-111
|AUDJPY
|77
|GBPUSD
|394
|US100
|-317
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|-471
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|-183
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +116.04 USD
최악의 거래: -142 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +411.47 USD
연속 최대 손실: -31.36 USD
