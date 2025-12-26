- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
62 (59.04%)
Убыточных трейдов:
43 (40.95%)
Лучший трейд:
116.04 USD
Худший трейд:
-142.49 USD
Общая прибыль:
787.64 USD (42 707 pips)
Общий убыток:
-648.04 USD (42 629 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (411.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
411.47 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
84.28%
Макс. загрузка депозита:
15.83%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
68 (64.76%)
Коротких трейдов:
37 (35.24%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
12.70 USD
Средний убыток:
-15.07 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-31.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.49 USD (1)
Прирост в месяц:
46.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
345.37 USD (44.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.01% (345.27 USD)
По эквити:
37.68% (250.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USDCHF
|9
|AUDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|US100
|4
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|180
|USDCHF
|-8
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|19
|US100
|0
|EURUSD
|0
|USDCAD
|-66
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|460
|USDCHF
|-111
|AUDJPY
|77
|GBPUSD
|394
|US100
|-317
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|-471
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|42
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +116.04 USD
Худший трейд: -142 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +411.47 USD
Макс. убыток в серии: -31.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
become succesful trader
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
439
USD
USD
4
0%
105
59%
84%
1.21
1.33
USD
USD
44%
1:500