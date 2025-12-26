СигналыРазделы
Basri Paelongan

Pae Trader

Basri Paelongan
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 47%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
62 (59.04%)
Убыточных трейдов:
43 (40.95%)
Лучший трейд:
116.04 USD
Худший трейд:
-142.49 USD
Общая прибыль:
787.64 USD (42 707 pips)
Общий убыток:
-648.04 USD (42 629 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (411.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
411.47 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
84.28%
Макс. загрузка депозита:
15.83%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
68 (64.76%)
Коротких трейдов:
37 (35.24%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
12.70 USD
Средний убыток:
-15.07 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-31.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.49 USD (1)
Прирост в месяц:
46.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
345.37 USD (44.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.01% (345.27 USD)
По эквити:
37.68% (250.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 71
USDCHF 9
AUDJPY 8
GBPUSD 6
US100 4
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 180
USDCHF -8
AUDJPY 11
GBPUSD 19
US100 0
EURUSD 0
USDCAD -66
AUDUSD 2
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 460
USDCHF -111
AUDJPY 77
GBPUSD 394
US100 -317
EURUSD -12
USDCAD -471
AUDUSD 16
USDJPY 42
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +116.04 USD
Худший трейд: -142 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +411.47 USD
Макс. убыток в серии: -31.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
become succesful trader
Нет отзывов
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
