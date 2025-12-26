信号部分
Basri Paelongan

Pae Trader

Basri Paelongan
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 47%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
105
盈利交易:
62 (59.04%)
亏损交易:
43 (40.95%)
最好交易:
116.04 USD
最差交易:
-142.49 USD
毛利:
787.64 USD (42 707 pips)
毛利亏损:
-648.04 USD (42 629 pips)
最大连续赢利:
12 (411.47 USD)
最大连续盈利:
411.47 USD (12)
夏普比率:
0.09
交易活动:
84.28%
最大入金加载:
15.83%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.40
长期交易:
68 (64.76%)
短期交易:
37 (35.24%)
利润因子:
1.22
预期回报:
1.33 USD
平均利润:
12.70 USD
平均损失:
-15.07 USD
最大连续失误:
5 (-31.36 USD)
最大连续亏损:
-142.49 USD (1)
每月增长:
46.65%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.18 USD
最大值:
345.37 USD (44.03%)
相对跌幅:
结余:
44.01% (345.27 USD)
净值:
37.68% (250.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 71
USDCHF 9
AUDJPY 8
GBPUSD 6
US100 4
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 180
USDCHF -8
AUDJPY 11
GBPUSD 19
US100 0
EURUSD 0
USDCAD -66
AUDUSD 2
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 460
USDCHF -111
AUDJPY 77
GBPUSD 394
US100 -317
EURUSD -12
USDCAD -471
AUDUSD 16
USDJPY 42
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +116.04 USD
最差交易: -142 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +411.47 USD
最大连续亏损: -31.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinexBisnisSolusi-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
become succesful trader
没有评论
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
