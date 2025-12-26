- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
105
盈利交易:
62 (59.04%)
亏损交易:
43 (40.95%)
最好交易:
116.04 USD
最差交易:
-142.49 USD
毛利:
787.64 USD (42 707 pips)
毛利亏损:
-648.04 USD (42 629 pips)
最大连续赢利:
12 (411.47 USD)
最大连续盈利:
411.47 USD (12)
夏普比率:
0.09
交易活动:
84.28%
最大入金加载:
15.83%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.40
长期交易:
68 (64.76%)
短期交易:
37 (35.24%)
利润因子:
1.22
预期回报:
1.33 USD
平均利润:
12.70 USD
平均损失:
-15.07 USD
最大连续失误:
5 (-31.36 USD)
最大连续亏损:
-142.49 USD (1)
每月增长:
46.65%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.18 USD
最大值:
345.37 USD (44.03%)
相对跌幅:
结余:
44.01% (345.27 USD)
净值:
37.68% (250.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USDCHF
|9
|AUDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|US100
|4
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|180
|USDCHF
|-8
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|19
|US100
|0
|EURUSD
|0
|USDCAD
|-66
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|460
|USDCHF
|-111
|AUDJPY
|77
|GBPUSD
|394
|US100
|-317
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|-471
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|42
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +116.04 USD
最差交易: -142 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +411.47 USD
最大连续亏损: -31.36 USD
become succesful trader
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
47%
0
0
USD
USD
439
USD
USD
4
0%
105
59%
84%
1.21
1.33
USD
USD
44%
1:500