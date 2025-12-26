SignaleKategorien
Basri Paelongan

Pae Trader

Basri Paelongan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 47%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
105
Gewinntrades:
62 (59.04%)
Verlusttrades:
43 (40.95%)
Bester Trade:
116.04 USD
Schlechtester Trade:
-142.49 USD
Bruttoprofit:
787.64 USD (42 707 pips)
Bruttoverlust:
-648.04 USD (42 629 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (411.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
411.47 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
84.28%
Max deposit load:
15.83%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
68 (64.76%)
Short-Positionen:
37 (35.24%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
1.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-31.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.49 USD (1)
Wachstum pro Monat :
46.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 USD
Maximaler:
345.37 USD (44.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.01% (345.27 USD)
Kapital:
37.68% (250.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 71
USDCHF 9
AUDJPY 8
GBPUSD 6
US100 4
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 180
USDCHF -8
AUDJPY 11
GBPUSD 19
US100 0
EURUSD 0
USDCAD -66
AUDUSD 2
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 460
USDCHF -111
AUDJPY 77
GBPUSD 394
US100 -317
EURUSD -12
USDCAD -471
AUDUSD 16
USDJPY 42
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +116.04 USD
Schlechtester Trade: -142 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +411.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
become succesful trader
Keine Bewertungen
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

