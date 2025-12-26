- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
105
Gewinntrades:
62 (59.04%)
Verlusttrades:
43 (40.95%)
Bester Trade:
116.04 USD
Schlechtester Trade:
-142.49 USD
Bruttoprofit:
787.64 USD (42 707 pips)
Bruttoverlust:
-648.04 USD (42 629 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (411.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
411.47 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
84.28%
Max deposit load:
15.83%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
68 (64.76%)
Short-Positionen:
37 (35.24%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
1.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-31.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.49 USD (1)
Wachstum pro Monat :
46.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 USD
Maximaler:
345.37 USD (44.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.01% (345.27 USD)
Kapital:
37.68% (250.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USDCHF
|9
|AUDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|US100
|4
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|180
|USDCHF
|-8
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|19
|US100
|0
|EURUSD
|0
|USDCAD
|-66
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|460
|USDCHF
|-111
|AUDJPY
|77
|GBPUSD
|394
|US100
|-317
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|-471
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|42
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +116.04 USD
Schlechtester Trade: -142 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +411.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
