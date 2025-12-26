- 成長
トレード:
105
利益トレード:
62 (59.04%)
損失トレード:
43 (40.95%)
ベストトレード:
116.04 USD
最悪のトレード:
-142.49 USD
総利益:
787.64 USD (42 707 pips)
総損失:
-648.04 USD (42 629 pips)
最大連続の勝ち:
12 (411.47 USD)
最大連続利益:
411.47 USD (12)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
84.28%
最大入金額:
15.83%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
68 (64.76%)
短いトレード:
37 (35.24%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
1.33 USD
平均利益:
12.70 USD
平均損失:
-15.07 USD
最大連続の負け:
5 (-31.36 USD)
最大連続損失:
-142.49 USD (1)
月間成長:
46.65%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 USD
最大の:
345.37 USD (44.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.01% (345.27 USD)
エクイティによる:
37.68% (250.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USDCHF
|9
|AUDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|US100
|4
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|180
|USDCHF
|-8
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|19
|US100
|0
|EURUSD
|0
|USDCAD
|-66
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|460
|USDCHF
|-111
|AUDJPY
|77
|GBPUSD
|394
|US100
|-317
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|-471
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|42
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
become succesful trader
