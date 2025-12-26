シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Pae Trader
Basri Paelongan

Pae Trader

Basri Paelongan
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 47%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
105
利益トレード:
62 (59.04%)
損失トレード:
43 (40.95%)
ベストトレード:
116.04 USD
最悪のトレード:
-142.49 USD
総利益:
787.64 USD (42 707 pips)
総損失:
-648.04 USD (42 629 pips)
最大連続の勝ち:
12 (411.47 USD)
最大連続利益:
411.47 USD (12)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
84.28%
最大入金額:
15.83%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
68 (64.76%)
短いトレード:
37 (35.24%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
1.33 USD
平均利益:
12.70 USD
平均損失:
-15.07 USD
最大連続の負け:
5 (-31.36 USD)
最大連続損失:
-142.49 USD (1)
月間成長:
46.65%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 USD
最大の:
345.37 USD (44.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.01% (345.27 USD)
エクイティによる:
37.68% (250.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 71
USDCHF 9
AUDJPY 8
GBPUSD 6
US100 4
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 180
USDCHF -8
AUDJPY 11
GBPUSD 19
US100 0
EURUSD 0
USDCAD -66
AUDUSD 2
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 460
USDCHF -111
AUDJPY 77
GBPUSD 394
US100 -317
EURUSD -12
USDCAD -471
AUDUSD 16
USDJPY 42
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +116.04 USD
最悪のトレード: -142 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +411.47 USD
最大連続損失: -31.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
become succesful trader
レビューなし
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Pae Trader
30 USD/月
47%
0
0
USD
439
USD
4
0%
105
59%
84%
1.21
1.33
USD
44%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください