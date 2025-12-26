SinaisSeções
Basri Paelongan

Pae Trader

Basri Paelongan
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 47%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
105
Negociações com lucro:
62 (59.04%)
Negociações com perda:
43 (40.95%)
Melhor negociação:
116.04 USD
Pior negociação:
-142.49 USD
Lucro bruto:
787.64 USD (42 707 pips)
Perda bruta:
-648.04 USD (42 629 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (411.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
411.47 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
84.28%
Depósito máximo carregado:
15.83%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
68 (64.76%)
Negociações curtas:
37 (35.24%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
1.33 USD
Lucro médio:
12.70 USD
Perda média:
-15.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-31.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.49 USD (1)
Crescimento mensal:
46.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 USD
Máximo:
345.37 USD (44.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.01% (345.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.68% (250.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 71
USDCHF 9
AUDJPY 8
GBPUSD 6
US100 4
EURUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 180
USDCHF -8
AUDJPY 11
GBPUSD 19
US100 0
EURUSD 0
USDCAD -66
AUDUSD 2
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 460
USDCHF -111
AUDJPY 77
GBPUSD 394
US100 -317
EURUSD -12
USDCAD -471
AUDUSD 16
USDJPY 42
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +116.04 USD
Pior negociação: -142 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +411.47 USD
Máxima perda consecutiva: -31.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
become succesful trader
Sem comentários
2026.01.08 04:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 04:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
