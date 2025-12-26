- Crescimento
Negociações:
105
Negociações com lucro:
62 (59.04%)
Negociações com perda:
43 (40.95%)
Melhor negociação:
116.04 USD
Pior negociação:
-142.49 USD
Lucro bruto:
787.64 USD (42 707 pips)
Perda bruta:
-648.04 USD (42 629 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (411.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
411.47 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
84.28%
Depósito máximo carregado:
15.83%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
68 (64.76%)
Negociações curtas:
37 (35.24%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
1.33 USD
Lucro médio:
12.70 USD
Perda média:
-15.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-31.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.49 USD (1)
Crescimento mensal:
46.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 USD
Máximo:
345.37 USD (44.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.01% (345.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.68% (250.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USDCHF
|9
|AUDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|US100
|4
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|180
|USDCHF
|-8
|AUDJPY
|11
|GBPUSD
|19
|US100
|0
|EURUSD
|0
|USDCAD
|-66
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|460
|USDCHF
|-111
|AUDJPY
|77
|GBPUSD
|394
|US100
|-317
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|-471
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|42
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +116.04 USD
Pior negociação: -142 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +411.47 USD
Máxima perda consecutiva: -31.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
