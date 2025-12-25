- Büyüme
İşlemler:
284
Kârla kapanan işlemler:
131 (46.12%)
Zararla kapanan işlemler:
153 (53.87%)
En iyi işlem:
117.27 GBP
En kötü işlem:
-223.59 GBP
Brüt kâr:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Brüt zarar:
-3 640.62 GBP (392 071 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (275.46 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
275.46 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
74.90%
Maks. mevduat yükü:
12.19%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
169 (59.51%)
Satış işlemleri:
115 (40.49%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.29 GBP
Ortalama kâr:
28.41 GBP
Ortalama zarar:
-23.79 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-289.05 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-289.05 GBP (15)
Aylık büyüme:
-1.41%
Yıllık tahmin:
-17.13%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.87 GBP
Maksimum:
444.42 GBP (4.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.23% (443.80 GBP)
Varlığa göre:
2.39% (245.18 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USDJPY
|96
|EURJPY
|46
|US100.cash
|20
|GER40.cash
|15
|XAGUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-309
|USDJPY
|496
|EURJPY
|194
|US100.cash
|-4
|GER40.cash
|18
|XAGUSD
|-288
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|5.5K
|EURJPY
|1.6K
|US100.cash
|-11K
|GER40.cash
|39K
|XAGUSD
|-6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +117.27 GBP
En kötü işlem: -224 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +275.46 GBP
Maksimum ardışık zarar: -289.05 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The signals follow 3 principles:
- Mean reversion
- Breakout
- Trend following.
This bot is designed to pass the funding challenges.
For more info please write me a message.
Good luck !
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
GBP
GBP
16
85%
284
46%
75%
1.02
0.29
GBP
GBP
4%
1:30