SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Funded Challenge Passer
Veljko Dordevic

Funded Challenge Passer

Veljko Dordevic
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
284
Kârla kapanan işlemler:
131 (46.12%)
Zararla kapanan işlemler:
153 (53.87%)
En iyi işlem:
117.27 GBP
En kötü işlem:
-223.59 GBP
Brüt kâr:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Brüt zarar:
-3 640.62 GBP (392 071 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (275.46 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
275.46 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
74.90%
Maks. mevduat yükü:
12.19%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
169 (59.51%)
Satış işlemleri:
115 (40.49%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.29 GBP
Ortalama kâr:
28.41 GBP
Ortalama zarar:
-23.79 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-289.05 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-289.05 GBP (15)
Aylık büyüme:
-1.41%
Yıllık tahmin:
-17.13%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.87 GBP
Maksimum:
444.42 GBP (4.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.23% (443.80 GBP)
Varlığa göre:
2.39% (245.18 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 106
USDJPY 96
EURJPY 46
US100.cash 20
GER40.cash 15
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -309
USDJPY 496
EURJPY 194
US100.cash -4
GER40.cash 18
XAGUSD -288
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -17K
USDJPY 5.5K
EURJPY 1.6K
US100.cash -11K
GER40.cash 39K
XAGUSD -6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +117.27 GBP
En kötü işlem: -224 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +275.46 GBP
Maksimum ardışık zarar: -289.05 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The signals follow 3 principles:

- Mean reversion

- Breakout

- Trend following.


This bot is designed to pass the funding challenges.


For more info please write me a message.


Good luck !

İnceleme yok
2025.12.25 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.89% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
