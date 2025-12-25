- Incremento
Total de Trades:
285
Transacciones Rentables:
131 (45.96%)
Transacciones Irrentables:
154 (54.04%)
Mejor transacción:
117.27 GBP
Peor transacción:
-223.59 GBP
Beneficio Bruto:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (275.46 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
275.46 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
74.90%
Carga máxima del depósito:
12.19%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.15
Transacciones Largas:
169 (59.30%)
Transacciones Cortas:
116 (40.70%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.23 GBP
Beneficio medio:
28.41 GBP
Pérdidas medias:
-23.74 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-289.05 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-289.05 GBP (15)
Crecimiento al mes:
-1.57%
Pronóstico anual:
-19.03%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
32.87 GBP
Máxima:
444.42 GBP (4.24%)
Reducción relativa:
De balance:
4.23% (443.80 GBP)
De fondos:
2.39% (245.18 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USDJPY
|97
|EURJPY
|46
|US100.cash
|20
|GER40.cash
|15
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-309
|USDJPY
|475
|EURJPY
|194
|US100.cash
|-4
|GER40.cash
|18
|XAGUSD
|-288
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|5.3K
|EURJPY
|1.6K
|US100.cash
|-11K
|GER40.cash
|39K
|XAGUSD
|-6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
The signals follow 3 principles:
- Mean reversion
- Breakout
- Trend following.
This bot is designed to pass the funding challenges.
For more info please write me a message.
Good luck !
