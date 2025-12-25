SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Funded Challenge Passer
Veljko Dordevic

Funded Challenge Passer

Veljko Dordevic
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
285
Transacciones Rentables:
131 (45.96%)
Transacciones Irrentables:
154 (54.04%)
Mejor transacción:
117.27 GBP
Peor transacción:
-223.59 GBP
Beneficio Bruto:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (275.46 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
275.46 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
74.90%
Carga máxima del depósito:
12.19%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.15
Transacciones Largas:
169 (59.30%)
Transacciones Cortas:
116 (40.70%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.23 GBP
Beneficio medio:
28.41 GBP
Pérdidas medias:
-23.74 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-289.05 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-289.05 GBP (15)
Crecimiento al mes:
-1.57%
Pronóstico anual:
-19.03%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
32.87 GBP
Máxima:
444.42 GBP (4.24%)
Reducción relativa:
De balance:
4.23% (443.80 GBP)
De fondos:
2.39% (245.18 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 106
USDJPY 97
EURJPY 46
US100.cash 20
GER40.cash 15
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -309
USDJPY 475
EURJPY 194
US100.cash -4
GER40.cash 18
XAGUSD -288
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -17K
USDJPY 5.3K
EURJPY 1.6K
US100.cash -11K
GER40.cash 39K
XAGUSD -6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +117.27 GBP
Peor transacción: -224 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +275.46 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -289.05 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

The signals follow 3 principles:

- Mean reversion

- Breakout

- Trend following.


This bot is designed to pass the funding challenges.


For more info please write me a message.


Good luck !

No hay comentarios
2025.12.25 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.89% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Funded Challenge Passer
30 USD al mes
1%
0
0
USD
10K
GBP
16
85%
285
45%
75%
1.01
0.23
GBP
4%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.