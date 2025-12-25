- Crescimento
Negociações:
285
Negociações com lucro:
131 (45.96%)
Negociações com perda:
154 (54.04%)
Melhor negociação:
117.27 GBP
Pior negociação:
-223.59 GBP
Lucro bruto:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Perda bruta:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (275.46 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
275.46 GBP (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
76.05%
Depósito máximo carregado:
12.19%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.15
Negociações longas:
169 (59.30%)
Negociações curtas:
116 (40.70%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.23 GBP
Lucro médio:
28.41 GBP
Perda média:
-23.74 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-289.05 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-289.05 GBP (15)
Crescimento mensal:
-1.57%
Previsão anual:
-19.03%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.87 GBP
Máximo:
444.42 GBP (4.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.23% (443.80 GBP)
Pelo Capital Líquido:
2.39% (245.18 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USDJPY
|97
|EURJPY
|46
|US100.cash
|20
|GER40.cash
|15
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-309
|USDJPY
|475
|EURJPY
|194
|US100.cash
|-4
|GER40.cash
|18
|XAGUSD
|-288
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|5.3K
|EURJPY
|1.6K
|US100.cash
|-11K
|GER40.cash
|39K
|XAGUSD
|-6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
The signals follow 3 principles:
- Mean reversion
- Breakout
- Trend following.
This bot is designed to pass the funding challenges.
For more info please write me a message.
Good luck !
