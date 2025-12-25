SinaisSeções
Veljko Dordevic

Funded Challenge Passer

Veljko Dordevic
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
285
Negociações com lucro:
131 (45.96%)
Negociações com perda:
154 (54.04%)
Melhor negociação:
117.27 GBP
Pior negociação:
-223.59 GBP
Lucro bruto:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Perda bruta:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (275.46 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
275.46 GBP (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
76.05%
Depósito máximo carregado:
12.19%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.15
Negociações longas:
169 (59.30%)
Negociações curtas:
116 (40.70%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.23 GBP
Lucro médio:
28.41 GBP
Perda média:
-23.74 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-289.05 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-289.05 GBP (15)
Crescimento mensal:
-1.57%
Previsão anual:
-19.03%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
32.87 GBP
Máximo:
444.42 GBP (4.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.23% (443.80 GBP)
Pelo Capital Líquido:
2.39% (245.18 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 106
USDJPY 97
EURJPY 46
US100.cash 20
GER40.cash 15
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -309
USDJPY 475
EURJPY 194
US100.cash -4
GER40.cash 18
XAGUSD -288
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -17K
USDJPY 5.3K
EURJPY 1.6K
US100.cash -11K
GER40.cash 39K
XAGUSD -6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +117.27 GBP
Pior negociação: -224 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +275.46 GBP
Máxima perda consecutiva: -289.05 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

The signals follow 3 principles:

- Mean reversion

- Breakout

- Trend following.


This bot is designed to pass the funding challenges.


For more info please write me a message.


Good luck !

2025.12.25 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.89% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
