シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Funded Challenge Passer
Veljko Dordevic

Funded Challenge Passer

Veljko Dordevic
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
285
利益トレード:
131 (45.96%)
損失トレード:
154 (54.04%)
ベストトレード:
117.27 GBP
最悪のトレード:
-223.59 GBP
総利益:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
総損失:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
最大連続の勝ち:
8 (275.46 GBP)
最大連続利益:
275.46 GBP (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
76.05%
最大入金額:
12.19%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.15
長いトレード:
169 (59.30%)
短いトレード:
116 (40.70%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.23 GBP
平均利益:
28.41 GBP
平均損失:
-23.74 GBP
最大連続の負け:
15 (-289.05 GBP)
最大連続損失:
-289.05 GBP (15)
月間成長:
-1.57%
年間予想:
-19.03%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
32.87 GBP
最大の:
444.42 GBP (4.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.23% (443.80 GBP)
エクイティによる:
2.39% (245.18 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 106
USDJPY 97
EURJPY 46
US100.cash 20
GER40.cash 15
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -309
USDJPY 475
EURJPY 194
US100.cash -4
GER40.cash 18
XAGUSD -288
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -17K
USDJPY 5.3K
EURJPY 1.6K
US100.cash -11K
GER40.cash 39K
XAGUSD -6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +117.27 GBP
最悪のトレード: -224 GBP
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +275.46 GBP
最大連続損失: -289.05 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

The signals follow 3 principles:

- Mean reversion

- Breakout

- Trend following.


This bot is designed to pass the funding challenges.


For more info please write me a message.


Good luck !

レビューなし
2025.12.25 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.89% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Funded Challenge Passer
30 USD/月
1%
0
0
USD
10K
GBP
16
85%
285
45%
76%
1.01
0.23
GBP
4%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください