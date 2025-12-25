- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
285
利益トレード:
131 (45.96%)
損失トレード:
154 (54.04%)
ベストトレード:
117.27 GBP
最悪のトレード:
-223.59 GBP
総利益:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
総損失:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
最大連続の勝ち:
8 (275.46 GBP)
最大連続利益:
275.46 GBP (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
76.05%
最大入金額:
12.19%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.15
長いトレード:
169 (59.30%)
短いトレード:
116 (40.70%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.23 GBP
平均利益:
28.41 GBP
平均損失:
-23.74 GBP
最大連続の負け:
15 (-289.05 GBP)
最大連続損失:
-289.05 GBP (15)
月間成長:
-1.57%
年間予想:
-19.03%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
32.87 GBP
最大の:
444.42 GBP (4.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.23% (443.80 GBP)
エクイティによる:
2.39% (245.18 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USDJPY
|97
|EURJPY
|46
|US100.cash
|20
|GER40.cash
|15
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-309
|USDJPY
|475
|EURJPY
|194
|US100.cash
|-4
|GER40.cash
|18
|XAGUSD
|-288
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|5.3K
|EURJPY
|1.6K
|US100.cash
|-11K
|GER40.cash
|39K
|XAGUSD
|-6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +117.27 GBP
最悪のトレード: -224 GBP
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +275.46 GBP
最大連続損失: -289.05 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
The signals follow 3 principles:
- Mean reversion
- Breakout
- Trend following.
This bot is designed to pass the funding challenges.
For more info please write me a message.
Good luck !
