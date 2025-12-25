- Прирост
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
131 (45.96%)
Убыточных трейдов:
154 (54.04%)
Лучший трейд:
117.27 GBP
Худший трейд:
-223.59 GBP
Общая прибыль:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Общий убыток:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (275.46 GBP)
Макс. прибыль в серии:
275.46 GBP (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
76.05%
Макс. загрузка депозита:
12.19%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
169 (59.30%)
Коротких трейдов:
116 (40.70%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.23 GBP
Средняя прибыль:
28.41 GBP
Средний убыток:
-23.74 GBP
Макс. серия проигрышей:
15 (-289.05 GBP)
Макс. убыток в серии:
-289.05 GBP (15)
Прирост в месяц:
-1.57%
Годовой прогноз:
-19.03%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.87 GBP
Максимальная:
444.42 GBP (4.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.23% (443.80 GBP)
По эквити:
2.39% (245.18 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USDJPY
|97
|EURJPY
|46
|US100.cash
|20
|GER40.cash
|15
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-309
|USDJPY
|475
|EURJPY
|194
|US100.cash
|-4
|GER40.cash
|18
|XAGUSD
|-288
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|5.3K
|EURJPY
|1.6K
|US100.cash
|-11K
|GER40.cash
|39K
|XAGUSD
|-6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +117.27 GBP
Худший трейд: -224 GBP
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +275.46 GBP
Макс. убыток в серии: -289.05 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
The signals follow 3 principles:
- Mean reversion
- Breakout
- Trend following.
This bot is designed to pass the funding challenges.
For more info please write me a message.
Good luck !
Нет отзывов
