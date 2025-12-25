СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Funded Challenge Passer
Veljko Dordevic

Funded Challenge Passer

Veljko Dordevic
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
131 (45.96%)
Убыточных трейдов:
154 (54.04%)
Лучший трейд:
117.27 GBP
Худший трейд:
-223.59 GBP
Общая прибыль:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Общий убыток:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (275.46 GBP)
Макс. прибыль в серии:
275.46 GBP (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
76.05%
Макс. загрузка депозита:
12.19%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
169 (59.30%)
Коротких трейдов:
116 (40.70%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.23 GBP
Средняя прибыль:
28.41 GBP
Средний убыток:
-23.74 GBP
Макс. серия проигрышей:
15 (-289.05 GBP)
Макс. убыток в серии:
-289.05 GBP (15)
Прирост в месяц:
-1.57%
Годовой прогноз:
-19.03%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.87 GBP
Максимальная:
444.42 GBP (4.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.23% (443.80 GBP)
По эквити:
2.39% (245.18 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 106
USDJPY 97
EURJPY 46
US100.cash 20
GER40.cash 15
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -309
USDJPY 475
EURJPY 194
US100.cash -4
GER40.cash 18
XAGUSD -288
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -17K
USDJPY 5.3K
EURJPY 1.6K
US100.cash -11K
GER40.cash 39K
XAGUSD -6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +117.27 GBP
Худший трейд: -224 GBP
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +275.46 GBP
Макс. убыток в серии: -289.05 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The signals follow 3 principles:

- Mean reversion

- Breakout

- Trend following.


This bot is designed to pass the funding challenges.


For more info please write me a message.


Good luck !

Нет отзывов
2025.12.25 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.89% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
