Veljko Dordevic

Funded Challenge Passer

Veljko Dordevic
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
285
Gewinntrades:
131 (45.96%)
Verlusttrades:
154 (54.04%)
Bester Trade:
117.27 GBP
Schlechtester Trade:
-223.59 GBP
Bruttoprofit:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Bruttoverlust:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (275.46 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
275.46 GBP (8)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
76.05%
Max deposit load:
12.19%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.15
Long-Positionen:
169 (59.30%)
Short-Positionen:
116 (40.70%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.23 GBP
Durchschnittlicher Profit:
28.41 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-23.74 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-289.05 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-289.05 GBP (15)
Wachstum pro Monat :
-1.57%
Jahresprognose:
-19.03%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
32.87 GBP
Maximaler:
444.42 GBP (4.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.23% (443.80 GBP)
Kapital:
2.39% (245.18 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 106
USDJPY 97
EURJPY 46
US100.cash 20
GER40.cash 15
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -309
USDJPY 475
EURJPY 194
US100.cash -4
GER40.cash 18
XAGUSD -288
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -17K
USDJPY 5.3K
EURJPY 1.6K
US100.cash -11K
GER40.cash 39K
XAGUSD -6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +117.27 GBP
Schlechtester Trade: -224 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +275.46 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -289.05 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

The signals follow 3 principles:

- Mean reversion

- Breakout

- Trend following.


This bot is designed to pass the funding challenges.


For more info please write me a message.


Good luck !

Keine Bewertungen
2025.12.25 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.89% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
