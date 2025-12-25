- Wachstum
Trades insgesamt:
285
Gewinntrades:
131 (45.96%)
Verlusttrades:
154 (54.04%)
Bester Trade:
117.27 GBP
Schlechtester Trade:
-223.59 GBP
Bruttoprofit:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Bruttoverlust:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (275.46 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
275.46 GBP (8)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
76.05%
Max deposit load:
12.19%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.15
Long-Positionen:
169 (59.30%)
Short-Positionen:
116 (40.70%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.23 GBP
Durchschnittlicher Profit:
28.41 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-23.74 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-289.05 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-289.05 GBP (15)
Wachstum pro Monat :
-1.57%
Jahresprognose:
-19.03%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
32.87 GBP
Maximaler:
444.42 GBP (4.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.23% (443.80 GBP)
Kapital:
2.39% (245.18 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USDJPY
|97
|EURJPY
|46
|US100.cash
|20
|GER40.cash
|15
|XAGUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-309
|USDJPY
|475
|EURJPY
|194
|US100.cash
|-4
|GER40.cash
|18
|XAGUSD
|-288
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|5.3K
|EURJPY
|1.6K
|US100.cash
|-11K
|GER40.cash
|39K
|XAGUSD
|-6K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
The signals follow 3 principles:
- Mean reversion
- Breakout
- Trend following.
This bot is designed to pass the funding challenges.
For more info please write me a message.
Good luck !
Keine Bewertungen
