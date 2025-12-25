SignauxSections
Veljko Dordevic

Funded Challenge Passer

Veljko Dordevic
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
284
Bénéfice trades:
131 (46.12%)
Perte trades:
153 (53.87%)
Meilleure transaction:
117.27 GBP
Pire transaction:
-223.59 GBP
Bénéfice brut:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Perte brute:
-3 640.62 GBP (392 071 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (275.46 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
275.46 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
74.90%
Charge de dépôt maximale:
12.19%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.18
Longs trades:
169 (59.51%)
Courts trades:
115 (40.49%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.29 GBP
Bénéfice moyen:
28.41 GBP
Perte moyenne:
-23.79 GBP
Pertes consécutives maximales:
15 (-289.05 GBP)
Perte consécutive maximale:
-289.05 GBP (15)
Croissance mensuelle:
-1.41%
Prévision annuelle:
-17.13%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.87 GBP
Maximal:
444.42 GBP (4.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.23% (443.80 GBP)
Par fonds propres:
2.39% (245.18 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 106
USDJPY 96
EURJPY 46
US100.cash 20
GER40.cash 15
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -309
USDJPY 496
EURJPY 194
US100.cash -4
GER40.cash 18
XAGUSD -288
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -17K
USDJPY 5.5K
EURJPY 1.6K
US100.cash -11K
GER40.cash 39K
XAGUSD -6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +117.27 GBP
Pire transaction: -224 GBP
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +275.46 GBP
Perte consécutive maximale: -289.05 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The signals follow 3 principles:

- Mean reversion

- Breakout

- Trend following.


This bot is designed to pass the funding challenges.


For more info please write me a message.


Good luck !

Aucun avis
2025.12.25 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.89% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
