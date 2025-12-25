信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Funded Challenge Passer
Veljko Dordevic

Funded Challenge Passer

Veljko Dordevic
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
285
盈利交易:
131 (45.96%)
亏损交易:
154 (54.04%)
最好交易:
117.27 GBP
最差交易:
-223.59 GBP
毛利:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
毛利亏损:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
最大连续赢利:
8 (275.46 GBP)
最大连续盈利:
275.46 GBP (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
74.90%
最大入金加载:
12.19%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.15
长期交易:
169 (59.30%)
短期交易:
116 (40.70%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.23 GBP
平均利润:
28.41 GBP
平均损失:
-23.74 GBP
最大连续失误:
15 (-289.05 GBP)
最大连续亏损:
-289.05 GBP (15)
每月增长:
-1.57%
年度预测:
-19.03%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
32.87 GBP
最大值:
444.42 GBP (4.24%)
相对跌幅:
结余:
4.23% (443.80 GBP)
净值:
2.39% (245.18 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 106
USDJPY 97
EURJPY 46
US100.cash 20
GER40.cash 15
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -309
USDJPY 475
EURJPY 194
US100.cash -4
GER40.cash 18
XAGUSD -288
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -17K
USDJPY 5.3K
EURJPY 1.6K
US100.cash -11K
GER40.cash 39K
XAGUSD -6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +117.27 GBP
最差交易: -224 GBP
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +275.46 GBP
最大连续亏损: -289.05 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

The signals follow 3 principles:

- Mean reversion

- Breakout

- Trend following.


This bot is designed to pass the funding challenges.


For more info please write me a message.


Good luck !

没有评论
2025.12.25 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.89% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
