- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
285
盈利交易:
131 (45.96%)
亏损交易:
154 (54.04%)
最好交易:
117.27 GBP
最差交易:
-223.59 GBP
毛利:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
毛利亏损:
-3 656.34 GBP (392 262 pips)
最大连续赢利:
8 (275.46 GBP)
最大连续盈利:
275.46 GBP (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
74.90%
最大入金加载:
12.19%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.15
长期交易:
169 (59.30%)
短期交易:
116 (40.70%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.23 GBP
平均利润:
28.41 GBP
平均损失:
-23.74 GBP
最大连续失误:
15 (-289.05 GBP)
最大连续亏损:
-289.05 GBP (15)
每月增长:
-1.57%
年度预测:
-19.03%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
32.87 GBP
最大值:
444.42 GBP (4.24%)
相对跌幅:
结余:
4.23% (443.80 GBP)
净值:
2.39% (245.18 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USDJPY
|97
|EURJPY
|46
|US100.cash
|20
|GER40.cash
|15
|XAGUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-309
|USDJPY
|475
|EURJPY
|194
|US100.cash
|-4
|GER40.cash
|18
|XAGUSD
|-288
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|5.3K
|EURJPY
|1.6K
|US100.cash
|-11K
|GER40.cash
|39K
|XAGUSD
|-6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +117.27 GBP
最差交易: -224 GBP
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +275.46 GBP
最大连续亏损: -289.05 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
The signals follow 3 principles:
- Mean reversion
- Breakout
- Trend following.
This bot is designed to pass the funding challenges.
For more info please write me a message.
Good luck !
没有评论
