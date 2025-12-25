시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Funded Challenge Passer
Veljko Dordevic

Funded Challenge Passer

Veljko Dordevic
0 리뷰
안정성
17
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 0%
FTMO-Server5
1:30
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
306
이익 거래:
143 (46.73%)
손실 거래:
163 (53.27%)
최고의 거래:
117.27 GBP
최악의 거래:
-223.59 GBP
총 수익:
3 948.62 GBP (416 031 pips)
총 손실:
-3 926.79 GBP (398 022 pips)
연속 최대 이익:
8 (275.46 GBP)
연속 최대 이익:
275.46 GBP (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
53.10%
최대 입금량:
27.22%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.05
롱(주식매수):
180 (58.82%)
숏(주식차입매도):
126 (41.18%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.07 GBP
평균 이익:
27.61 GBP
평균 손실:
-24.09 GBP
연속 최대 손실:
15 (-289.05 GBP)
연속 최대 손실:
-289.05 GBP (15)
월별 성장률:
-2.01%
연간 예측:
-24.41%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
32.87 GBP
최대한의:
465.91 GBP (4.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.37% (457.61 GBP)
자본금별:
2.39% (245.18 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 112
USDJPY 104
EURJPY 54
US100.cash 20
GER40.cash 15
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -250
USDJPY 471
EURJPY 83
US100.cash -4
GER40.cash 18
XAGUSD -288
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -10K
USDJPY 4.8K
EURJPY 1.2K
US100.cash -11K
GER40.cash 39K
XAGUSD -6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +117.27 GBP
최악의 거래: -224 GBP
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +275.46 GBP
연속 최대 손실: -289.05 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

The signals follow 3 principles:

- Mean reversion

- Breakout

- Trend following.


This bot is designed to pass the funding challenges.


For more info please write me a message.


Good luck !

리뷰 없음
2025.12.25 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.89% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
