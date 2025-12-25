- 자본
트레이드:
306
이익 거래:
143 (46.73%)
손실 거래:
163 (53.27%)
최고의 거래:
117.27 GBP
최악의 거래:
-223.59 GBP
총 수익:
3 948.62 GBP (416 031 pips)
총 손실:
-3 926.79 GBP (398 022 pips)
연속 최대 이익:
8 (275.46 GBP)
연속 최대 이익:
275.46 GBP (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
53.10%
최대 입금량:
27.22%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.05
롱(주식매수):
180 (58.82%)
숏(주식차입매도):
126 (41.18%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.07 GBP
평균 이익:
27.61 GBP
평균 손실:
-24.09 GBP
연속 최대 손실:
15 (-289.05 GBP)
연속 최대 손실:
-289.05 GBP (15)
월별 성장률:
-2.01%
연간 예측:
-24.41%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
32.87 GBP
최대한의:
465.91 GBP (4.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.37% (457.61 GBP)
자본금별:
2.39% (245.18 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|USDJPY
|104
|EURJPY
|54
|US100.cash
|20
|GER40.cash
|15
|XAGUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-250
|USDJPY
|471
|EURJPY
|83
|US100.cash
|-4
|GER40.cash
|18
|XAGUSD
|-288
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-10K
|USDJPY
|4.8K
|EURJPY
|1.2K
|US100.cash
|-11K
|GER40.cash
|39K
|XAGUSD
|-6K
최고의 거래: +117.27 GBP
최악의 거래: -224 GBP
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +275.46 GBP
연속 최대 손실: -289.05 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
The signals follow 3 principles:
- Mean reversion
- Breakout
- Trend following.
This bot is designed to pass the funding challenges.
For more info please write me a message.
Good luck !
