- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
284
Profit Trade:
131 (46.12%)
Loss Trade:
153 (53.87%)
Best Trade:
117.27 GBP
Worst Trade:
-223.59 GBP
Profitto lordo:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Perdita lorda:
-3 640.62 GBP (392 071 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (275.46 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
275.46 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
74.90%
Massimo carico di deposito:
12.19%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
169 (59.51%)
Short Trade:
115 (40.49%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.29 GBP
Profitto medio:
28.41 GBP
Perdita media:
-23.79 GBP
Massime perdite consecutive:
15 (-289.05 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-289.05 GBP (15)
Crescita mensile:
-1.41%
Previsione annuale:
-17.13%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.87 GBP
Massimale:
444.42 GBP (4.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.23% (443.80 GBP)
Per equità:
2.39% (245.18 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USDJPY
|96
|EURJPY
|46
|US100.cash
|20
|GER40.cash
|15
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-309
|USDJPY
|496
|EURJPY
|194
|US100.cash
|-4
|GER40.cash
|18
|XAGUSD
|-288
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|5.5K
|EURJPY
|1.6K
|US100.cash
|-11K
|GER40.cash
|39K
|XAGUSD
|-6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +117.27 GBP
Worst Trade: -224 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +275.46 GBP
Massima perdita consecutiva: -289.05 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The signals follow 3 principles:
- Mean reversion
- Breakout
- Trend following.
This bot is designed to pass the funding challenges.
For more info please write me a message.
Good luck !
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
10K
GBP
GBP
16
85%
284
46%
75%
1.02
0.29
GBP
GBP
4%
1:30