Segnali / MetaTrader 5 / Funded Challenge Passer
Veljko Dordevic

Funded Challenge Passer

Veljko Dordevic
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
284
Profit Trade:
131 (46.12%)
Loss Trade:
153 (53.87%)
Best Trade:
117.27 GBP
Worst Trade:
-223.59 GBP
Profitto lordo:
3 721.68 GBP (405 011 pips)
Perdita lorda:
-3 640.62 GBP (392 071 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (275.46 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
275.46 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
74.90%
Massimo carico di deposito:
12.19%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
169 (59.51%)
Short Trade:
115 (40.49%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.29 GBP
Profitto medio:
28.41 GBP
Perdita media:
-23.79 GBP
Massime perdite consecutive:
15 (-289.05 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-289.05 GBP (15)
Crescita mensile:
-1.41%
Previsione annuale:
-17.13%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.87 GBP
Massimale:
444.42 GBP (4.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.23% (443.80 GBP)
Per equità:
2.39% (245.18 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 106
USDJPY 96
EURJPY 46
US100.cash 20
GER40.cash 15
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -309
USDJPY 496
EURJPY 194
US100.cash -4
GER40.cash 18
XAGUSD -288
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -17K
USDJPY 5.5K
EURJPY 1.6K
US100.cash -11K
GER40.cash 39K
XAGUSD -6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +117.27 GBP
Worst Trade: -224 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +275.46 GBP
Massima perdita consecutiva: -289.05 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The signals follow 3 principles:

- Mean reversion

- Breakout

- Trend following.


This bot is designed to pass the funding challenges.


For more info please write me a message.


Good luck !

Non ci sono recensioni
2025.12.25 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.89% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
