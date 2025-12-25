SinyallerBölümler
Md Farid Uddin Talukder

Prime Source

Md Farid Uddin Talukder
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
43 (78.18%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (21.82%)
En iyi işlem:
20.57 USD
En kötü işlem:
-12.94 USD
Brüt kâr:
174.20 USD (17 508 pips)
Brüt zarar:
-64.74 USD (6 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (38.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.22 USD (8)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
87.42%
Maks. mevduat yükü:
1.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
7.32
Alış işlemleri:
13 (23.64%)
Satış işlemleri:
42 (76.36%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
1.99 USD
Ortalama kâr:
4.05 USD
Ortalama zarar:
-5.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-12.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.94 USD (1)
Aylık büyüme:
22.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
14.96 USD (2.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.92% (14.96 USD)
Varlığa göre:
3.08% (15.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 46
GBPUSD 6
USDCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 105
GBPUSD 6
USDCHF -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 618
USDCHF -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.57 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +38.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 25
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 880
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5543
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
128 daha fazla...
I trade with a target of below ten percent profit per month. You see my monthly gain.

I have been trading since 2016, I use Price Action.

I don't set SL on trades, but when I think my trade is wrong, I accept loss manually.

You can start with minimum $1000

For getting maximum allowed lot size, input 95% in "Use no more than: 95% of deposit"

I recommend creating an account with the following brokers:

Minimum deposit $1000

Recommended Leverage: 1:500

Monthly Growth Target: 5%

I suggest you to have ‘Swap Free’ account

to contact me:

Telegram: https://t.me/FaridUddinTalukder

WhatsApp: https://wa.me/qr/U5VR2UFXC4UZF1

İnceleme yok
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Prime Source
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
509
USD
1
0%
55
78%
87%
2.69
1.99
USD
3%
1:500
