- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
43 (78.18%)
亏损交易:
12 (21.82%)
最好交易:
20.57 USD
最差交易:
-12.94 USD
毛利:
174.20 USD (17 508 pips)
毛利亏损:
-64.74 USD (6 117 pips)
最大连续赢利:
8 (38.22 USD)
最大连续盈利:
38.22 USD (8)
夏普比率:
0.37
交易活动:
87.42%
最大入金加载:
1.89%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
4 小时
采收率:
7.32
长期交易:
13 (23.64%)
短期交易:
42 (76.36%)
利润因子:
2.69
预期回报:
1.99 USD
平均利润:
4.05 USD
平均损失:
-5.40 USD
最大连续失误:
1 (-12.94 USD)
最大连续亏损:
-12.94 USD (1)
每月增长:
22.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
14.96 USD (2.44%)
相对跌幅:
结余:
2.92% (14.96 USD)
净值:
3.08% (15.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|105
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|618
|USDCHF
|-71
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.57 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +38.22 USD
最大连续亏损: -12.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 25
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 230
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 880
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5543
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
I trade with a target of below ten percent profit per month. You see my monthly gain.
I have been trading since 2016, I use Price Action.
I don't set SL on trades, but when I think my trade is wrong, I accept loss manually.
You can start with minimum $1000
For getting maximum allowed lot size, input 95% in "Use no more than: 95% of deposit"
I recommend creating an account with the following brokers:
Minimum deposit $1000
Recommended Leverage: 1:500
Monthly Growth Target: 5%
I suggest you to have ‘Swap Free’ account
to contact me:
Telegram: https://t.me/FaridUddinTalukder
WhatsApp: https://wa.me/qr/U5VR2UFXC4UZF1
