SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Prime Source
Md Farid Uddin Talukder

Prime Source

Md Farid Uddin Talukder
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
43 (78.18%)
Perte trades:
12 (21.82%)
Meilleure transaction:
20.57 USD
Pire transaction:
-12.94 USD
Bénéfice brut:
174.20 USD (17 508 pips)
Perte brute:
-64.74 USD (6 117 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (38.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.22 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
87.42%
Charge de dépôt maximale:
1.89%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
7.32
Longs trades:
13 (23.64%)
Courts trades:
42 (76.36%)
Facteur de profit:
2.69
Rendement attendu:
1.99 USD
Bénéfice moyen:
4.05 USD
Perte moyenne:
-5.40 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-12.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-12.94 USD (1)
Croissance mensuelle:
22.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.08 USD
Maximal:
14.96 USD (2.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.92% (14.96 USD)
Par fonds propres:
3.08% (15.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 46
GBPUSD 6
USDCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 105
GBPUSD 6
USDCHF -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 618
USDCHF -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.57 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +38.22 USD
Perte consécutive maximale: -12.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 25
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 880
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5543
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
128 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

I trade with a target of below ten percent profit per month. You see my monthly gain.

I have been trading since 2016, I use Price Action.

I don't set SL on trades, but when I think my trade is wrong, I accept loss manually.

You can start with minimum $1000

For getting maximum allowed lot size, input 95% in "Use no more than: 95% of deposit"

I recommend creating an account with the following brokers:

Minimum deposit $1000

Recommended Leverage: 1:500

Monthly Growth Target: 5%

I suggest you to have ‘Swap Free’ account

to contact me:

Telegram: https://t.me/FaridUddinTalukder

WhatsApp: https://wa.me/qr/U5VR2UFXC4UZF1

Aucun avis
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Prime Source
30 USD par mois
22%
0
0
USD
509
USD
1
0%
55
78%
87%
2.69
1.99
USD
3%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.