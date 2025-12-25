シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Prime Source
Md Farid Uddin Talukder

Prime Source

Md Farid Uddin Talukder
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
43 (78.18%)
損失トレード:
12 (21.82%)
ベストトレード:
20.57 USD
最悪のトレード:
-12.94 USD
総利益:
174.20 USD (17 508 pips)
総損失:
-64.74 USD (6 117 pips)
最大連続の勝ち:
8 (38.22 USD)
最大連続利益:
38.22 USD (8)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
87.42%
最大入金額:
1.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
7.32
長いトレード:
13 (23.64%)
短いトレード:
42 (76.36%)
プロフィットファクター:
2.69
期待されたペイオフ:
1.99 USD
平均利益:
4.05 USD
平均損失:
-5.40 USD
最大連続の負け:
1 (-12.94 USD)
最大連続損失:
-12.94 USD (1)
月間成長:
22.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
14.96 USD (2.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.92% (14.96 USD)
エクイティによる:
3.08% (15.49 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 46
GBPUSD 6
USDCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 105
GBPUSD 6
USDCHF -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 618
USDCHF -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.57 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +38.22 USD
最大連続損失: -12.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 25
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.83 × 880
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5543
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
128 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

I trade with a target of below ten percent profit per month. You see my monthly gain.

I have been trading since 2016, I use Price Action.

I don't set SL on trades, but when I think my trade is wrong, I accept loss manually.

You can start with minimum $1000

For getting maximum allowed lot size, input 95% in "Use no more than: 95% of deposit"

I recommend creating an account with the following brokers:

Minimum deposit $1000

Recommended Leverage: 1:500

Monthly Growth Target: 5%

I suggest you to have ‘Swap Free’ account

to contact me:

Telegram: https://t.me/FaridUddinTalukder

WhatsApp: https://wa.me/qr/U5VR2UFXC4UZF1

レビューなし
2025.12.25 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Prime Source
30 USD/月
22%
0
0
USD
509
USD
1
0%
55
78%
87%
2.69
1.99
USD
3%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください